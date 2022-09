Apple lancia le nuove AirPods Pro 2, aggiornate alla perfezione rispetto alla prima generazione. Vediamo prezzo e data di uscita.

Le nuove AirPods Pro di Apple stanno per essere lanciate sul mercato. Rispetto agli auricolari di prima generazione, sono stati aggiornati e promettono un’esperienza del suono unica nel suo genere. Vediamo quali sono le caratteristiche, la data di uscita e il prezzo.

Apple lancia le nuove AirPods Pro: le caratteristiche

Apple ha lanciato le nuove AirPods Pro, gli efficientissimi auricolari di seconda generazione. Molto attesi dai fan degli accessori senza fili, rispetto ai precedenti hanno una qualità audio migliore, la funzione cancellazione del rumore aggiornata e, dulcis in fundo, nuovi controlli. Partendo dal suono, presentano bassi più ricchi, la modalità trasparenza migliorata e l’audio più limpido su una vasta gamma di frequenze. Questo è possibile grazie alla presenza di un nuovo driver a bassa distorsione e all’amplificatore su misura.

Gli AirPods Pro 2 vantano l’audio spaziale personalizzato. Questo significa che la percezione del suono è uguale per tutti, a prescindere dalla conformazione fisica della testa e dalla posizione della stessa. Grazie alla fotocamera TrueDepth dell’iPhone si può creare un profilo per l’audio spaziale, in modo da personalizzare l’accessorio in base alle proprie esigenze. I nuovi auricolari Apple consentono di regolare il volume con il controllo touch, senza utilizzare altri dispositivi. Questo è un vero e proprio traguardo, visto che la prima generazione non lo permetteva. Ovviamente, hanno anche una maggiore autonomia: ben 6 ore, per un totale di 30 ore se si considerano le le altre quattro ricariche nella custodia.

Apple lancia le nuove AirPods Pro: prezzo e data di uscita

Gli AirPods Pro, oltre che con l’alimentatore MagSafe, la base certificata Qi e il cavo Lightning, possono essere ricaricati anche con il caricabatterie degli Apple Watch. La ciliegina sulla torta? I nuovi auricolari hanno una custodia del tutto rinnovata, resistente sia all’acqua che al sudore, e dotata di altoparlante integrato in modo da ritrovarla facilmente in ogni circostanza. Gli AirPods Pro 2 saranno disponibili negli store a partire da venerdì 23 settembre, ma possono già essere ordinati su Amazon. Il prezzo? ‘Solo’ 299 euro.

