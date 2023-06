Qual è il significato di Agosto Morsica dei Coma_Cose? La canzone è destinata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2023.

Dopo il successo de L’addio, i Coma_Cose sono tornati sulla scena musicale italiana con un brano che è destinato a diventare un tormentone. Stiamo parlando di Agosto Morsica, che, come tutte le altre canzoni del duo, entra in testa fin dal primo ascolto e non ne esce più: vediamo il testo e il significato.

Agosto Morsica dei Coma_Cose: il significato della canzone

Uscita il 5 maggio 2023, Agosto Morsica è stata presentata in anteprima dai Coma_Cose in occasione del Concertone del Primo Maggio di Roma. Una canzone dal sapore estivo, dettaglio che si coglie già dal titolo. Il testo racconta di emozioni, a volte spensierate e altre malinconiche, che si vivono durante la bella stagione. Sensazioni uniche, che difficilmente, se non raramente, si vivranno d’inverno.

“E non mi sono arresa

nel pensare all’estate

come una casa sospesa“.

L’estate è una specie di periodo sospeso: la pelle sa di salsedine, l’aria ha un odore diverso, tutti sembrano più sereni e i problemi – diete comprese – si rimandano a settembre.

“E mentre il sole scalda

c’è un vento che sparpaglia

i tuoi pensieri nell’aria“.

In estate, perfino alcune ferite fanno meno male, ma a volte sono le persone, con la loro vicinanza, a curarle. Agosto Morsica dei Coma_Cose è destinata a diventare un tormentone e ad accompagnare tutte le serate della bella stagione.

Ecco il video di Agosto Morsica dei Coma_Cose:

Agosto Morsica: il testo della canzone

Quando ero bambina

chiamavo il mare

quel posto coi pesci…

