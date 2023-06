Tutti i personaggi famosi che hanno avuto i funerali di Stato in Duomo prima di Berlusconi: c’è anche Mike Bongiorno.

L’Italia saluta per l’ultima volta Silvio Berlusconi. I funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, un uomo fondamentale per la storia del centrodestra nel nostro paese, sono in programma nel pomeriggio del 14 giugno dalle ore 15 nel Duomo di Milano, celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini. Una scelta coerente con l’importanza del personaggio. E, tra l’altro, per nulla comune.

Le esequie in Duomo sono state, infatti, nella storia del nostro Paese, una rarità, limitate solo a personaggi di altissima statura morale e culturale. Oppure, e anzi più spesso, riservate alle vittime di alcune delle stragi che hanno contrassegnato la storia della Repubblica.

Funerali di Stato in Duomo: i precedenti ‘politici’

Tra le pochissime circostanze in cui sono stati celebrati dei funerali di Stato in Duomo, la maggior parte sono limitate a vittime di stragi che hanno addolorato l’intero Paese. La prima volta che la cattedrale simbolo della città meneghina venne utilizzata per delle esequie di Stato fu infatti il 15 dicembre 1969. In quell’occasione migliaia di persone si radunarono in piazza per salutare le diciassette persone morte nella strage di Piazza Fontana.

Strage di Piazza Fontana

Dieci anni dopo, lo stesso onore venne accordato al magistrato Emilio Alessandrini, ucciso nel gennaio 1979 da un commando del gruppo terroristico Prima Linea, nel pieno degli anni di piombo. Più tardi, nel 1993, la cattedrale venne scelta per celebrare la memoria di tre vigili del fuoco e dell’agente di polizia municipale. Erano le vittime dell’esplosione di una bomba in via Palestro.

In anni più recenti, invece, precisamente nel 2015, venne celebrato un funerale di Stato in Duomo per il giudice Fernando Ciampi e per l’avvocato Lorenzo Claris Appiani. I due erano stati assassinati all’interno del Palazzo di giustizia di Milano da un imprenditore processato per bancarotta. Episodi di cronaca e politica che colpirono al cuore l’Italia intera. Proprio come la scomparsa di alcune figure che, invece, hanno avuto il merito di contrassegnare un’epoca della nostra cultura.

L’ultimo saluto nel Duomo di Milano: chi lo ha ricevuto

Prima di Berlusconi, sono stati pochi i personaggi famosi che hanno potuto godere di funerali di Stato in Duomo. E si tratta, in tutti i casi, di uomini e donne che hanno dato un contributo fondamentale e innegabile alla cultura del nostro Paese.

Il primo a ricevere questo grande onore fu, ad esempio, il poeta e scrittore Eugenio Montale. Il Premio Nobel per la letteratura, tra l’altro anche senatore a vita, Cavaliere e Grande ufficiale della Repubblica italiana, scomparve il 12 settembre del 1981 all’età di 84 anni e venne salutato da una grande folla proprio nella città che lo aveva adottato per oltre trent’anni.

Le altre due esequie di Stato di personaggi famosi celebrate in Duomo risalgono invece ad anni più recenti. In particolare a un anno, lo stesso: il 2009. Vennero salutati nella cattedrale milanese, infatti, sia il conduttore televisivo Mike Bongiorno, un’icona dello spettacolo in Italia, sia la poetessa e scrittrice milanese Alda Merini, Dama di commenda dell’ordine al merito della Repubblica.

