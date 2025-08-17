Agosto 2025, viabilità sotto pressione: le date da evitare secondo le previsioni traffico

Esodo estivo agosto 2025: previste criticità da bollino nero sulle principali strade italiane. I giorni da evitare secondo le previsioni sulla viabilità.

Nel mese di agosto, come al solito, si registrerà il massimo afflusso sulle arterie autostradali italiane. Secondo le previsioni congiunte di Autostrade per l’Italia e Viabilità Italia, vi saranno giornate nel seguente mese che saranno da evitare, se non si vuole restare imbottigliati nel traffico. Scopriamo, dunque, quali sono.

Viabilità agosto 2025: i giorni da evitare per mettersi in viaggio

Secondo quanto comunicato da Viabilità Italia ed Autostrade per l’Italia, i giorni da bollino nero e, quindi, da evitare, se ci si vuole mettere in viaggio per le vacanze, sono – nello specifico – le giornate di sabato 2 e sabato 9 agosto, a causa del livello di traffico particolarmente intenso e critico, soprattutto lungo le direttrici di collegamento tra i grandi centri urbani e le principali località turistiche del Paese.

Il piano esodo 2025, predisposto da Anas e attivo dal 25 luglio, è stato concepito per garantire una mobilità più fluida e sicura in corrispondenza dei flussi estivi.

Le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale parlano, infatti, di oltre 273 milioni di spostamenti previsti sulle reti gestite dall’azienda, solo nel mese di agosto. In risposta a tali volumi, Anas ha temporaneamente sospeso l’81% dei cantieri attivi – che corrispondono, in totale, a 1.348 interventi – e ha rimosso, a partire dal 1° luglio, 98 cantieri inamovibili, liberando così circa 680 chilometri di carreggiata, al fine di impattare, al minimo, sul traffico veicolare.

Previsioni del traffico e raccomandazioni

Le proiezioni più recenti indicano un’intensificazione dei flussi già dal venerdì precedente alle giornate da bollino nero.

Vi saranno, inoltre, situazioni da bollino rosso o arancione nelle ore serali. Particolare attenzione dovrà essere posta anche nel fine settimana di Ferragosto, momento – di solito – sempre critico per gli spostamenti su scala locale e nazionale.

Nella seconda metà del mese, il traffico di rientro verso le aree metropolitane tenderà ad aumentare in maniera progressiva, raggiungendo nuovi picchi nei fine settimana compresi tra il 16 e il 31 agosto.

Resta in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate in specifiche fasce orarie, mentre agli automobilisti è fortemente raccomandata un’accurata pianificazione del viaggio.

Nello specifico, vi segnaliamo gli orari relativi ai seguenti giorni: venerdì 1 e 8 agosto l’orario sarà dalle 16 alle 22. Sabato 2 e 9 agosto dalle 8 alle 22. Domenica 3, 10, 17, 24 e 31 agosto, così come venerdì 15 agosto, l’orario sarà dalle 7 alle 22. Sabato 16, 23 e 30 agosto l’orario sarà dalle 8 alle 16.

A tal fine, si possono utilizzare la piattaforma C.C.I.S.S., l’app “VAI” di Anas e i portali delle concessionarie, in modo da ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni della rete.