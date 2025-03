Affari Tuoi, sfida il dottore e vince: ecco come Dino ha giocato la partita perfetta

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 24 marzo 2025 è stato Dino, il concorrente dell’Umbria.

È stata una partita praticamente perfetta quella di Dino, il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 24 marzo. Il concorrente, rappresentante dell’Umbria, è stato accompagnato in studio dalla sorella, Chiara, e ha iniziato la propria partita con il pacco numero 14. Vediamo come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di lunedì 24 marzo

La partita di Dino è iniziata subito con il piede giusto: come primo pacco ha chiamato il numero 1, quello della Sicilia, al cui interno c’erano i 50 euro. Poi, prima della prima chiamata del dottore, ha eliminato dal gioco anche altri due premi blu, quello da 1 euro e quello da 75 euro, ma anche tre premi rossi, quello da 5.000, da 30.000 e da 50.000 euro.

Con i quattro premi più importanti ancora in gioco il dottore ha offerto 39.000 euro, un’offerta che il concorrente ha respinto. Nella chiamata successiva ha eliminato il pacco da 0 euro ma un attimo dopo ha eliminato anche quello da 200.000 euro. Poi ha trovato il pacco contenente le lenticchie. Il dottore a questo punto ha offerto la possibilità di cambiare pacco ma il concorrente l’ha rifiutata.

Con le tre chiamate successive la partita sembrava essersi messa in salita, Dino ha infatti eliminati altrettanti pacchi rossi: quelli da 75.000, da 10.000 e da 20.000 euro. Il dottore ha allora offerto 30.000 euro ma Dino ha rifiutato, ha capitato che nel suo pacco poteva esserci un premio importante.

Le chiamate successive sono state fortunate e il concorrente è riuscito a conservare i premi da 100.000 e da 300.000 fino alla fine. Quando restavano in gara solamente tre pacchi, oltre ai due premi rossi, restava in ballo il premio da 10 euro. Il dottore ha offerto 39.000 euro, Dino ha capito che la proposta bassa, considerato i premi ancora in palio, era un bluff e ha rifiutato. Ha aperto il pacco da 10 euro e poi ha festeggiato perché, anche se nel suo pacco non c’erano i 300.000 euro, ha comunque vinto 100.000 euro.