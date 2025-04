Affari Tuoi torna dopo lo stop e rischia di finire in tragedia

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 23 aprile 2025 è stato Armando, il concorrente del Molise.

La programmazione di Rai 1 (ma non solo) negli ultimi giorni ha subito degli stravolgimenti a causa della morte di Papa Francesco. È così che anche Affari Tuoi ha subito uno stop provvisorio ma è tornato in onda mercoledì 23 aprile e il protagonista della puntata è stato Armando, il concorrente del Molise. Vediamo allora come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 23 aprile 2025

Armando ha iniziato la propria partita con il pacco numero 6 ed è stato accompagnato dal fratello Daniele. Dopo il primo giro di chiamate ha eliminato il pacco da 100.000 euro ma anche tre pacchi blu (quelli da 1 euro, 20 euro, 500 euro) e altri due rossi ma minori, quelli da 20.000 e da 30.000 euro.

La prima offerta del dottore è stata di 34.000 euro ma Armando l’ha rifiutata. E ha fatto bene perché con le tre chiamate successive ha aperto altri tre pacchi blu, costringendo il dottore ad alzare l’offerta a 39.000 euro ma, anche in questo caso, l’ha rifiutata. Poi ha pescato i premi da 10 euro, 10.000 euro e 15.000 euro. Il dottore a questo punto ha offerto 44.000 euro per un solo tiro: Armando ha scelto di andare avanti con il gioco e ha aperto il pacco da 5.000 euro, il dottore ha così alzato l’offerta a 49.000 euro ma, anche in questo caso, l’ha rifiutata.

A questo punto la partita di Armando ha iniziato a prendere una brutta piega: con la chiamata successiva ha però eliminato dal gioco i 200.000 euro. A questo punto il Dottore ha offerto il cambio pacco ma il concorrente l’ha rifiutata. Con la chiamata successiva ha eliminato anche i 300.000 euro e l’offerta del dottore è scesa a 15.000 euro ma è stata respinta.

A fine partita Armando si è ritrovato con ancora tre premi in palio: 0 euro, 50.000 euro e 75.000 euro. A questo punto ha accettato il cambio pacco prendendo il 16, peccato che poco abbia scoperto che nel suo 6 ci fossero i 75.000 euro. Ha allora accettato l’offerta da 19.000 euro e evitato così che la partita si chiudesse nel peggiore dei modi perché nel 16 c’erano 0 euro.