Affari Tuoi, il Dottore “frega tutti”: la concorrente del Veneto perde 300.000 euro

Joelle, la concorrente del Veneto protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 22 maggio, ha perso 300.000 euro.

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 giovedì 22 maggio è stata Joelle M’Bra, pallavolista rappresentante della regione Veneta. Ad accompagnarla in studio è stato il fidanzato, Filippo, anche lui uno sportivo essendo un giocatore di rugby. Certo quella di Joelle non è stata una partita da sogno, tutt’altro, la sua esperienza nel programma di Stefano De Martino la ricorderà per il rammarico di ciò che sarebbe potuto essere e invece non è stato.

Affari Tuoi: la puntata di giovedì 22 maggio 2025

Joelle ha iniziato la propria partita con il pacco numero 1. La prima chiamate è stata positiva e ha infatti eliminato il pacco da 20 euro, poi però ha tolto dal gioco anche il premio da 100.000 euro. Le successive chiamate sono state comunque positive e la concorrente ha eliminato dal gioco altri pacchi blu tanto che la prima offerta del Dottore è stata di 32.000 euro. Offerta che è stata però rifiutata.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Con le successive chiamate ha aperto i pacchi da 30.000, da 200 e da 20.000 euro. A questo punto il Dottore ha offerto la possibilità di cambiare il pacco e Joelle l’ha accettata scegliendo di prendere il 4 al posto dell’1. La concorrente non ha voluto scoprire immediatamente cosa contenesse il pacco numero 1, prima ha fatto altre due chiamate in cui ha eliminato i pacchi da 1 e da 500 euro, poi ha finalmente chiamato l’1 e ha scoperto che al suo interno c’erano 20.000 euro.

Dopo aver rifiutato prima un’offerta da 45.000 euro poi una da 50.000 euro, Joelle ha eliminato dal gioco i premi da 75.000 e da 50.000: a quel punto il Dottore ha offerto 32.000 euro e la concorrente ha accettato l’offerta. Un vero peccato perché all’interno del suo pacco numero 4 c’era il premio da 300.000 euro. “Il Dottore ci ha fregato tutti” ha commentato Stefano De Martino.