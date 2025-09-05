Affari Tuoi, colpo di scena per la concorrente: rifiuta 50mila euro e finisce così

La puntata del 4 settembre di Affari Tuoi ha avuto come protagonista Marianna dalla Sicilia: scopri quanto ha vinto.

Torna su Rai 1 Affari Tuoi con una nuova puntata ricca di emozioni. Anche nella puntata di ieri, giovedì 4 settembre 2025, il pubblico ha seguito con grande attenzione la partita dei pacchi condotta da Stefano De Martino. La protagonista è stata Marianna, una concorrente siciliana con una storia personale intensa e tanta voglia di mettersi in gioco. Ma quanto ha vinto e quali colpi di scena hanno animato la sua partita? Scopriamo com’è andata la puntata e i colpi di scena che hanno sorpreso il pubblico.

La storia e la partita di Marianna

La concorrente di questa puntata è Marianna, soprannominata Jasmine dal conduttore, originaria di Misilmeri in provincia di Palermo. Vive con la nonna, la madre e la figlia Giorgia, avuta a soli sedici anni. In studio non è sola: al suo fianco c’è il fratello Domenico, massoterapista e docente.

Marianna inizia la sua avventura con il pacco numero 6, accolta da un ballo sulle note di “Anema e core” che sembra portarle fortuna, almeno inizialmente.

Il gioco si rivela subito movimentato: escono pacchi pesanti come quello da 100.000 e da 300.000 euro, ma anche diversi blu che permettono di mantenere vivo l’entusiasmo. Alla prima offerta di 19.000 euro del Dottore, Marianna non ha dubbi: “È una cifra importante però Stefano ho cominciato adesso, mi sto divertendo e voglio giocare“. La sua determinazione la porta a rifiutare anche le proposte successive, compresa quella da 25.000 euro.

Il finale e la vincita ad Affari Tuoi

La partita entra nel vivo quando Marianna decide di accettare un cambio: lascia il pacco numero 6 e prende il numero 15 dal Molise, scoprendo subito che quello lasciato conteneva appena 20 euro. Il nuovo pacco diventa quindi la sua speranza. Il Dottore alza la posta con offerte sempre più alte, fino a 50.000 euro, ma la concorrente non vuole fermarsi.

Il momento decisivo arriva quando, sul finale, Marianna elimina proprio il pacco da 200.000 euro, riducendo drasticamente le possibilità di un colpaccio. Nonostante un’ultima offerta da 47.500 euro, sceglie di rischiare fino all’ultimo. Alla fine la sua scelta si rivela buona a metà: Marianna porta a casa 20.000 euro, mentre nel pacco alternativo si nascondevano 75.000 euro.