La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 domenica 15 dicembre è stata Giulia, la concorrente rappresentante della Sicilia. Ad accompagnarla in studio c’era il fratello gemello Alessio ma anche un cornetto portafortuna: peccato che più che fortuna abbia portato sfortuna, visto come è andata la partita. Andiamo però con ordine e vediamo come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di domenica 15 dicembre 2024

Giulia ha giocato ad Affari Tuoi con il pacco numero 14 a cui ha appoggiato sopra il suo cornetto ma la partita si è messa in prima salita: con la prima chiamata ha eliminato il pacco contenente i 200.000 euro, con la seconda quello con i 75.000 euro. Dopo aver eliminato anche i 20.000 euro e due pacchi blu, l’ultimo premio che è uscito di scena al primo giro sono stati i 50.000 euro Un inizio peggiore di questa era davvero difficile farlo.



“Ma siamo sicuri che questo corno funzioni?” ha scherzato a quel punto Stefano De Martino. La prima offerta del dottore è stata si 27.000 euro che la concorrente ha però rifiutato. A quel punto ha chiamato due pacchi blu e poi quello da 300.000 euro. Il dottore ha allora offerta il cambio pacco che Giulia ha accettato lasciando il 14 per il 13. All’interno del 14 c’erano 15.000 euro.

L’ultima pacco importante rimasto in gara è quello da 100.000 e Giulia ha sperato fino all’ultimo di vincere quel premio, rifiutando anche le successive offerte del dottore da 19.000 e da 23.000 euro. Peccato che il premio da 100.000 euro fosse nel pacco 12, della Calabria. Nel suo c’erano appena 200 euro.