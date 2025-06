Cos’è e come si pratica l’aerial fusion: ha conquistato anche Belen Rodriguez

Cos’è l’aerial fusion? La nuova disciplina sportiva ha conquistato tutti, perfino Belen Rodriguez si è messa alla prova.

Una ‘nuova’ disciplina sta spopolando sui social: l’aerial fusion fit. Un’attività sportiva completa, che si pratica insieme a una specie di amaca che pende dal soffitto. Scopriamo come si svolge e, soprattutto, quali sono i benefici sul corpo e sulla psiche.

Aerial fusion: cos’è e come funziona

Sbirciando sui social vi sarete di certo imbattuti in filmati di amici e Vip che praticano una nuova disciplina sportiva. In realtà, non si tratta di un’attività inventata di recente, ma soltanto adesso ha attirato la curiosità delle persone. Perfino Belen Rodriguez vi si dedica con una certa costanza, ma cos’è? Stiamo parlando dell’aerial fusion, un mix fra esercizi di yoga, pilates e arti aeree.

L’attività si pratica con una specie di amaca appesa al soffitto, attraverso la quale si assumono diverse posizioni. In sostanza, l’allenamento avviene in sospensione, dettaglio che apporta diversi benefici al corpo: migliora la circolazione, facilita il drenaggio dei liquidi, contribuisce al benessere della colonna vertebrale, rilassa i muscoli, migliora la flessibilità e la mobilità circolare e tonifica braccia, gambe, glutei e addominali.

Aerial fusion: una disciplina adatta a tutti

L’aerial fusion fit è una disciplina sportiva che fa bene al corpo e alla mente. Il fatto che gli esercizi vengano praticati in sospensione consente di sperimentare una sensazione di leggerezza e libertà che si ripercuote sulla psiche, donando allo stesso tempo calma, tranquillità, euforia e gioia. Non solo, fluttuando si riesce a entrare in contatto con se stessi, sentendo in modo consapevole il proprio corpo.

Ciliegina sulla torta: si tratta di un’attività che può essere praticata da tutti, sia principianti che avanzati, perché a variare sono gli esercizi e l’intensità degli stessi.