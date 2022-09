La conduttrice Adriana Volpe si racconta tra vita privata e lavorativa: la ricerca dell’amore e i progetti futuri in tv.

Intervista a Diva e Donna per Adriana Volpe che dopo la mancata conferma come opinionista al GF Vip è ripartita dalla Rai e ha in programma un programma tutto suo per il prossimo anno. La presentatrice ha parlato a 360° della sua vita privata e non sottolineando alcuni aspetti inediti.

Adriana Volpe: la ricerca dell’amore e il lavoro

ADRIANA VOLPE

Adriana Volpe ha parlato subito della sua vita privata e di come è stata la separazione dall’ex marito Roberto Parli: “È un momento delicato, tutto è ora sulle mie spalle, affrontiamo le cose giorno dopo giorno. Ho la fortuna di questa figlia che è un’iniezione quotidiana di positività”.

Una positività che la conduttrice porta sempre con sé anche per quanto riguarda le future relazioni: “L’amore? Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli. Ma in questo momento sto bene così. Tengo alla mia indipendenza. Non lo cerco, ma spero di incontrarlo”.

Dalla vita privata al lavoro: “Sto lavorando a due progetti importanti, uno imprenditoriale e l’altro autoriale. Un progetto commerciale con una socia che mi sta galvanizzando molto. Sarà un team femminile e di questo ne vado orgogliosa. Conto di farlo partire all’inizio del 2023”. E ancora: “Sto realizzando con una mia squadra per realizzare un nuovo format televisivo. Concepire da zero un’idea che sembra utopia, svilupparla e poi vederla scritta è un’altra emozione possente. A fine mese farò una puntata zero”, le sue parole riprese da IlSussidiario.

Di seguito, un recente post Instagram della conduttrice dopo una puntata de La Vita in Diretta con Alberto Matano dove ricopre il ruolo di opinionista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG