Il gesto di Meghan Markle per la Regina Elisabetta non è passato inosservato durante il corteo funebre. Le immagini e il significato.

La salma della Regina Elisabetta II è arrivata a Londra in queste ore. Dopo un lungo corteo funebre, è giunta a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente in suo onore. Presente tutta la famiglia, compresa la compagna di Harry, Meghan Markle. Proprio la donna ha attirato l’attenzione per un omaggio alla defunta sovrana.

Meghan Markle, l’omaggio alla Regina Elisabetta

Meghan Markle

Come detto, tutta la famiglia Reale era presente a Westminster Hall, luogo in cui è stata allestita la camera ardente in onore della Regina Elisabetta.

Carlo, Anna, Edoardo e William hanno indossato gli abiti militari come richiesto dal protocollo, mentre il principe Andrea ed Harry sono apparsi eleganti in tight. Al termine del corteo funebre è stata celebrata una cerimonia alla quale hanno preso parte anche Kate Middleton e Meghan Markle.

Se la prima – e non c’erano dubbi – è stata impeccabile con tanto di spilla scintillante a forma di foglia con tre perle e pavé di diamanti, anche la Markle non è stata da meno con un omaggio alla defunta sovrana.

In tanti, infatti, hanno notato come Meghan abbia indossato degli orecchini di perle e diamanti. Si tratta degli orecchini che le erano stati regalati dalla sovrana nel 2018, dopo il matrimonio con Harry.

I gioielli provengono dalla collezione reale della stessa Regina. Un dono che testimonia la simpatia provata dalla sovrana per la moglie del nipote. Meghan decise di sfoggiarli in occasione della prima uscita ufficiale con la regina, il viaggio nel Cheshire, e ora anche in questo triste momento confermando che, aldilà di tutto quello che è stato detto, il rapporto con la sovrana era comunque di grande rispetto.

Di seguito un post su Twitter che vede appunto la donna e l’omaggio alla ormai ex sovrana:

