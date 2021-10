Il marchio tedesco ancora una volta insieme a Disney, mette in atto un’operazione nostalgia: le sneaker Adidas Forum Low omaggiano il film cult di Natale.

Neppure il tempo di far infervorare i fan di Mamma ho perso l’aereo con l’annuncio ufficiale del remake in uscita il 12 novembre su Disney+, che il dibattito è pronto a spostarsi su un paio di sneakers destinate a diventare un cimelio. Perché non c’è hype che tenga a questa notizia: le scarpe da ginnastica di Kevin McCallister, il protagonista dell’iconico film, saranno presto nostre. Trattandosi di un modello Adidas, le Forum Low, naturalmente non poteva non essere il marchio tedesco a riprodurle e realizzarle insieme alla Disney, con la quale ormai il sodalizio è ben consolidato dato le diverse capsule che sono state lanciate dallo scorso anno. Questa volta però è in corso un’operazione nostalgia che supera di gran lunga le aspettative di questa partnership.

Adidas Forum Low: le sneaker indossate da Kevin

O meglio sono un sogno, ma che possiamo felicemente realizzare! La Generazione X è pronta ad inchinarsi e a spendere qualsiasi cifra per avere le Adidas Forum Low indossate dal protagonista del film icona di Natale e che per l’appunto, dato che poi non manca tanto, potrebbero essere proprio il regalo perfetto da farsi o chiedere in occasione delle festività natalizie.

Un design che sa di anni ’90, cavalcando così il trend fashion che li decreta indiscussi protagonista, il modello è di colore bianco, con dettagli rossi e le tre strisce rosse ai lati. Ma la vera chicca, che a nerd e cinefili non sarà sfuggito e li avrà fatti impazzire, sono i segni di bruciatura riprodotti sulle scarpe: un vero e proprio omaggio al film e alle trappole esplosive lasciate da Kevin nel corso del suo pazzo Natale contro i due ladri che si ritrova alle calcagna. Dietro le scarpe anche una M, forse un omaggio all’attore Macaulay Culkin, che interpreta Kevin.

Particolari anche le solette interne intercambiabili e sulle quali sono riprodotte alcune scene e personaggi di Mamma ho perso l’aereo, e sulla linguetta, giusto per non lasciare alcun dubbio, c’è il disegno di un casa e la scritta Home Alone, titolo originale in inglese del film che dà alla scarpa il perfetto appeal di un oggetto da collezione. Una vera chicca per appassionati e non solo: chi è che ogni Natale non si dedica al rewatch di questo film cult anche più di una volta?

Dove acquistare le sneaker di Mamma ho perso l’aereo e quanto costano

Le scarpe, le cui immagini sono iniziate a circolare in anteprima non sono ancora acquistabili. Non è stata infatti rilasciata una data ufficiale né per la loro uscita sul mercato straniero e né su quello italiano: molto probabilmente bisognerà tenere d’occhio i canali social sia Adidas che Disney.

Quasi sicuramente in vista del remake e in prossimità del Natale, le sneaker dovrebbero essere acquistabili tra Novembre e Dicembre, ed il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 110 dollari, circa 95 euro. Insieme alle scarpe vi saranno anche accessori da veri collezionisti, come le spille rappresentanti le trappole realizzate da Kevin, perfette per personalizzare le scarpe. Non avete già voglia di Natale?