Il 19 novembre uscirà “30” il nuovo album della cantante. Per l’occasione Adele rilascerà un’intervista a Oprah Wimfrey.

Il ritorno di Adele, dopo sei anni di assenza dalla scena, ha già scalato tutte le classifiche musicali. La cantante inglese con il suo nuovo singolo “Easy on Me” ha già battuto tutti i record.

La nuova canzone di Adele, “Easy on Me”, racconta la fine della relazione tra la cantante e l’ex marito Simon Konecki. Adele racconta il turbamento interiore provato a seguito del divorzio: non a caso il video del nuovo singolo inizia in bianco e nero e culmina con la risata di Adele, a simboleggiare la sua rinascita personale e artistica.

La cantante inglese ha composto un brano di struggente sincerità. L’intera canzone parla della fine di una relazione, ed emergono sentimenti di ansia, dolore, angoscia, con cui è impossibile non empatizzare. Nel ritornello Adele urla il suo desiderio di gentilezza e delicatezza.

Il nuovo album

Il titolo dell’album “30” si riferisce all’età che aveva la cantante quando ha iniziato a dedicarsi al disco. L’album sarebbe stato composto per lenire il dolore del divorzio. Adele ha raccontato di aver composto ogni canzone per ricostruire la sua felicità:

“Ho faticosamente ricostruito la mia casa e il mio cuore negli ultimi tre anni e questo album lo racconta.”

Il 19 novembre l’album “30” uscirà su tutte le piattaforme musicali e nei principali store. L’uscita dell’album sarà accompagnata da un evento televisivo speciale della CBS intitolato Adele One Night Only durante il quale la cantante si esibirà dal vivo.

Inoltre è stata anticipata un’intervista esclusiva che Adele rilascerà a Oprah Wimfrey il 14 novembre. Nel salotto di Oprah, Adele parlerà della sua sfera privata: racconterà il suo divorzio, il rapporto con il figlio Angelo e la sua perdita di peso.

La cantante ha dedicato l’intero album al figlio di nove anni. “L’ho reso troppo infelice”, ha dichiarato “ed è una ferita che non so se potrò mai guarire”. Ma attraverso ogni canzone Adele ha cercato di spiegare le sue ragioni, ciò che l’ha spinta al divorzio dal marito, dice, è la ricerca della felicità.