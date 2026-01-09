Il significato e il testo della canzone “Acquario” di Ultimo, un brano profondo che parla di fragilità e ricerca di sé.

Ultimo è tornato a inizio 2026 con il brano “Acquario“, un viaggio nei pensieri più intimi dell’artista, dove quotidianità e introspezione si fondono per raccontare uno stato d’animo complesso. Attraverso parole semplici ma cariche di significato, condivide momenti di solitudine, ricordi di un amore passato e la costante ricerca di sé. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

Acquario di Ultimo: significato della canzone

Il significato della canzone “Acquario” ruota attorno alla ricerca di sé e alla convivenza con le proprie fragilità. Ultimo canta: “Mi guardo spesso dentro ma / Cosa mi manca a me / Per essere me“, una frase che sintetizza il cuore del brano: l’identità personale, vista come qualcosa di incompleto o sfuggente. È il dubbio di chi si interroga sul proprio valore, pur conoscendosi profondamente.

In un altro verso dice: “Ho capito che sto bene / Solo quando io sto male“, esprimendo una contraddizione emotiva che riflette un senso di inquietudine costante. Non si tratta di semplice malinconia, ma di un’abitudine al dolore come parte integrante del proprio equilibrio.

Quando conclude con “Sono un ca**o di acquario“, il cantante si definisce con una metafora potente: un contenitore emotivo fragile, trasparente, pieno di confusione ma anche di autenticità. Il segno zodiacale diventa così simbolo di uno stato d’animo complesso, che l’artista accetta e rivendica.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone:

Acquario di Ultimo: testo della canzone

Ho capito che col tempo

Certe cose vanno giù

Che puoi starci pure attento

Ma non torneranno più

Ho lasciato appesa al frigo

Quella lista che volevi

Vedi tu che cosa farne

Butta i kiwi sono neri

Ho saputo fare pace

Con le mie battaglie perse

Non ho voglia di un abbraccio

Ma tu abbracciami ugualmente

Continua per il testo integrale