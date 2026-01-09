Il significato e il testo della canzone “Acquario” di Ultimo, un brano profondo che parla di fragilità e ricerca di sé.
Ultimo è tornato a inizio 2026 con il brano “Acquario“, un viaggio nei pensieri più intimi dell’artista, dove quotidianità e introspezione si fondono per raccontare uno stato d’animo complesso. Attraverso parole semplici ma cariche di significato, condivide momenti di solitudine, ricordi di un amore passato e la costante ricerca di sé. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.
Acquario di Ultimo: significato della canzone
Il significato della canzone “Acquario” ruota attorno alla ricerca di sé e alla convivenza con le proprie fragilità. Ultimo canta: “Mi guardo spesso dentro ma / Cosa mi manca a me / Per essere me“, una frase che sintetizza il cuore del brano: l’identità personale, vista come qualcosa di incompleto o sfuggente. È il dubbio di chi si interroga sul proprio valore, pur conoscendosi profondamente.
In un altro verso dice: “Ho capito che sto bene / Solo quando io sto male“, esprimendo una contraddizione emotiva che riflette un senso di inquietudine costante. Non si tratta di semplice malinconia, ma di un’abitudine al dolore come parte integrante del proprio equilibrio.
Quando conclude con “Sono un ca**o di acquario“, il cantante si definisce con una metafora potente: un contenitore emotivo fragile, trasparente, pieno di confusione ma anche di autenticità. Il segno zodiacale diventa così simbolo di uno stato d’animo complesso, che l’artista accetta e rivendica.
Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone:
Acquario di Ultimo: testo della canzone
Ho capito che col tempo
Certe cose vanno giù
Che puoi starci pure attento
Ma non torneranno più
Ho lasciato appesa al frigo
Quella lista che volevi
Vedi tu che cosa farne
Butta i kiwi sono neri
Ho saputo fare pace
Con le mie battaglie perse
Non ho voglia di un abbraccio
Ma tu abbracciami ugualmente
