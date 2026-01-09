ACAB – All cops are bastards: cosa significa, chi l’ha inventata e perché si usa

ACAB è uno slogan molto utilizzato sia dai gruppi di estrema destra o sinistra che dagli ultras, ma cosa significa?

L’acronimo ACAB si utilizza in diversi contesti, ma di mezzo c’è sempre una chiara presa di posizione: il rifiuto dell’autorità. Scopriamo cosa significa, quando ha avuto origine e perché oggi rappresenta uno slogan che accomuna schieramenti politici sia di destra che di sinistra, così come gli ultras.

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando si usa : termine dispregiativo contro la polizia o le forze dell’ordine;

: termine dispregiativo contro la polizia o le forze dell’ordine; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

Cosa significa ACAB e perché si usa

Dall’inglese “All cops are bastards“, tradotto in italiano “Tutti i poliziotti sono bastardi“, l’acronimo ACAB, da non confondere con AKAB, è uno slogan che si utilizza in modo dispregiativo per indicare le forze dell’ordine. Talvolta scritta 1312, numeri che stanno a significare la posizione delle stesse lettere nell’alfabeto (1 = A, 3 = C, 1 = A, 2 = B), la sigla si è diffusa nel Regno Unito intorno agli anni Settanta.

L’espressione intera, ossia “All cops are bastards“, veniva utilizzata nel linguaggio parlato già negli anni Venti, ma soltanto quando l’acronimo è stato usato come titolo di un brano del gruppo britannico The 4-Skins è diventato famoso in larga scala.

La canzone della band, composta da skinhead che si erano conosciuti nell’ambiente delle tifoserie calcistiche, ha avuto un grande successo e ACAB è finito per diventare lo slogan dell’intera cultura skinhead. A prescindere dallo schieramento politico, l’acronimo è stato usato fin da subito contro la polizia e le forze dell’ordine.

Esempi d’uso

Oggi come negli anni Settanta, l’acronimo ACAB viene usato dagli skinhead, dagli ultras oppure da gruppi politici di estrema destra o sinistra per esprimere odio nei confronti delle forze dell’ordine. Inoltre, lo usano i writer come tag per denunciare le violenze impartite da polizia e altre autorità. Ovviamente, si può impiegare pure per indicare le “azioni” dei gruppi che agiscono in nome dello slogan “All cops are bastards“.

Di seguito, alcuni esempi d’uso:

“Qualcuno aveva imbrattato il parabrezza dell’auto dei carabinieri con la scritta ACAB“.

“Tutti insieme, uniti, al grido di ACAB“.

“ACAB non è uno slogan, ma uno stile di vita“.

“I manifestanti, sventolando bandiere con su scritto ACAB, hanno devastato il centro storico“.