A muso duro: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sul film con Flavio Insinna sulla nascita delle Paralimpiadi.

Era il 1960 quando, a Roma, si disputeranno i primi Giochi Paralimpici della storia. E se le persone con disabilità da quel momento hanno potuto gareggiare nelle più diverse discipline sportive alle Olimpiadi il merito è anche di un medico italiano: Antonio Maglio. La sua storia e quella della nascita delle Paralimpiadi è raccontata nel film A muso duro: dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film Rai.

A muso duro: uscita e trama del film

A muso duro quando va in onda? La Rai trasmette per la prima volta il film lunedì 16 maggio 2022 in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25 circa.

Flavio Insinna

Il protagonista principale del film è il dottor Antonio Maglio, il direttore del centro paraplegici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che propose di organizzare insieme alle Olimpiadi di Roma 1960 anche dei Giochi per le persone con disabilità.

Come viene mostrato nella pellicola, la proposta del dottor Antonio Maglio ha incontrato diverse difficoltà ma alla fine, grazie alla determinazione del medico, è passata e da quel momento ogni quattro anni si svolgono le Paralimpiadi.

A muso duro: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista, Antonio Maglio, è Flavio Insinna. Nel cast del film che è diretto da Marco Pontecorvo troviamo anche Paola Minaccioni, Claudia Vismara, Francesco Gheghi e Massimo Wertmüller.

“Questo per me non è un semplice film, è un regalo: mio padre era un dottore dell’ospedale Santa Lucia di Roma e, all’età di 6-7 anni, mi portò a vedere per la prima volta una partita di basket in carrozzina. Ancora oggi, 50 anni dopo, sono un supporter della squadra dell’Istituto” ha raccontato Flavio Insinna, parlando di A muso duro, in un’intervista rilasciata a FSNews Radio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG