Qual è il significato di A Fari Spenti di Elodie? La canzone racconta di un amore che vive nell’ombra, che resta segreto.

Considerata una delle cantanti più apprezzate degli ultimi dieci anni, Elodie Di Patrizi è tornata a far cantare i fan con A Fari Spenti. La canzone, che tra gli autori vanta un’altra grande artista, Elisa, racconta di un amore che si consuma all’ombra. Vediamo il testo e il significato.

A Fari Spenti di Elodie: il significato della canzone

Uscita il 22 settembre 2023, A Fari Spenti è la nuova canzone di Elodie. Scritto da Elisa e prodotto da Zef e Marz, il singolo ha fatto molto discutere per la copertina: un’immagine della Di Patrizi senza veli, come mamma l’ha fatta. Un nudo artistico, che non ha nulla di volgare, ma che ha comunque disturbato i benpensanti. Il brano racconta in modo intimo e personale un amore segreto, che per un motivo o per l’altro si vuole tenere nascosto.

“Ed era tutto lì quei pochi istanti il mistero di cercarsi

Non sono una delle tue donne deluse

Settembre, nessuno ti serba rancore“.

Vivere una relazione nell’ombra non è semplice e spesso è, almeno per una delle due parti, avvilente. La fiamma brucia, ma non nel modo in cui dovrebbe. E’ come se non trovasse la sua strada. Eppure cresce, sempre di più.

“Perché sono ancora nostre

Le nostre promesse mai rese

E sento ancora addosso le tue…“.

A Fari Spenti di Elodie è un brano delicato, che mette al centro della scena un cuore che “si muove e non cerca ragione“. L’artista ha così spiegato il significato della canzone: “È un brano che parla di un amore che è come una fiamma che brucia sotto la cenere. È un amore che si vive in segreto, che non si vuole mostrare al mondo“.

Ecco il video di A Fari Spenti di Elodie:

A Fari Spenti di Elodie: il testo della canzone

Il cuore si muove, non cerca ragione

La mente si illude e cambia le cose

Settembre e sono più dolci le onde…

Continua per il testo integrale