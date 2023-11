La casa di Rosanna Lambertucci sembra un museo, oppure una vecchia abitazione nobiliare: è davvero “troppo piena di oggetti”.

Rosanna Lambertucci vive in una casa meravigliosa, situata in centro città ma immersa nella natura. Un sogno per molti, ma realizzabile per pochi. Vediamo com’è la sua dimora, che somiglia tantissimo ad una vecchia residenza nobiliare.

Rosanna Lambertucci: la sua casa è estremamente elegante

Classe 1945, Rosanna Lambertucci è nata il 30 novembre a Roma. Dalla sua città natale non si è mai allontanata, se non per motivi di lavoro, e ancora oggi è qui che vive. Abita in una bellissima casa immersa nel verde con il compagno Mario Di Cosmo, sposato in seconde nozze alla veneranda età di 77 anni il 7 luglio 2023.

La conduttrice e autrice televisiva, nonché giornalista, divulgatrice scientifica e scrittrice, ha acquistato la casa in cui vive tanti anni fa, grazie “a delle conoscenze“. E’ stata lei stessa a rivelarlo nel corso di un’intervista a Thewaymagazine.it, svelando anche qualche dettaglio in più sulla dimora. Ha dichiarato: “Mi piace molto questa casa perché ha un bellissimo giardino, l’ho acquistata grazie a delle conoscenze. Amo la natura e sono appassionata di piante e di verde in generale e qui c’è un grande giardino. Mi piace guardare dalle finestre e passare del tempo a curare le mie piante. Non rinuncerei mai a questa casa proprio per gli spazi aperti e luminosi“.

Senza ombra di dubbio, la dimora di Rosanna gode di una posizione privilegiata. E’ a Roma, ma possiede un ampio spazio esterno. Inoltre, grazie alle tante finestre è luminosissima. Quando l’ha acquistata ha fatto qualche lavoro di ristrutturazione consigliata da un architetto ed è riuscita a modificarla proprio come desiderava.

Non è solo il giardino ad essere meraviglioso. Gli spazi interni sono curati fin nei minimi dettagli. Il pavimento della casa è in cotto, una pavimentazione rustica che dona calore agli ambienti. L’arredamento è classico, elegante e leggermente sfarzoso.

La casa di Rosanna Lambertucci sembra un museo

Una delle stanze che condivide più spesso sui social è il salone. C’è una grande libreria che delimita tutto lo spazio, divani e poltrone damascate, alcuni tavolini bassi pieni di soprammobili e un grande tavolo per le cene di famiglia. Ovviamente, non mancano quadri importanti, foto in splendide cornici d’argento e candelabri.

Rosanna adora cucinare e invitare a casa amici e familiari. Oltre ad essere bravissima ai fornelli, la Lambertucci tiene molto anche alla preparazione della tavola.

Essendo una brava cuoca, la Lambertucci trascorre parecchio tempo anche in cucina. Qui l’arredamento è sul verde e ci sono elettrodomestici di ogni tipo.

Un’altra stanza importante è la camera da letto. Le pareti e l’armadio presentano la stessa decorazione sul rosso. Una camera classica, leggermente principesca.

Rosanna Lambertucci non cambierebbe la sua dimora con nessun’altra abitazione al mondo. Se tornasse indietro, però, sceglierebbe “arredi e colori più semplici, lineari. Ecco vorrei una casa più semplice. Questa è troppo piena di oggetti“.