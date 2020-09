Ecco quali sono e dove sono gli alberghi protagonisti della sfida nella puntata in onda martedì 15 settembre 2020 di 4 Hotel.

Martedì 15 settembre, dalle ore 21.15, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) va in onda la terza puntata di questa terza edizione di 4 Hotel. Dopo averci fatto conoscere le strutture in gara della Versilia e delle March, Bruno Barbieri in questa nuova puntata ci porta sul Lago di Garda. Ricordiamo che tutte e otto le puntate di questa nuova edizioni sono state registrate prima che entrassero in vigore le restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus.

4 Hotel sul Lago di Garda: le location della puntata del 15 settembre 2020

La prima struttura protagonista della puntata in onda martedì 15 settembre di 4 Hotel è il Du Luc et Du Parc Grand Resort che si trova a Riva del Garda. Il direttore è Gabriele, il suo resort 4 stelle superior può vantare 254 tra camere e bungalows.

Bruno Barbieri

A Padenghe sul Garda si trova invece lo Splendido Bay Luxury Spa Resort di Ivan, un hotel a 5 stelle che ha un affaccio direttamente sulla sponda del lago.

Da Podenghe sul Garda ci spostiamo a Bardolino dove troviamo il Solho Hotel di Marta. La direttrice della struttura definisce il suo albergo “smart” e quindi alla portata di tutti i tipi di clienti. Così come il il Du Luc et Du Parc Grand Resort è un 4 stelle superior.

Infine, l’ultima struttura protagonista di questa puntata di 4 Hotel è Villa Sostaga che si trova a Novazzo di Gargnano. Si tratta di una villa del 1800 immersa nella splendida cornice del parco regionale dell’Alto Garda Bresciano. Il proprietario è Francesco.

Come da tradizione del programma, a fine puntata gli albergatori in gioco si ritrovano poi insieme a Bruno Barbieri per il tavolo di confronto: poi verrà deciso quale delle quattro struttura del Lago di Garda si aggiudicherà la puntata e di conseguenza il montepremi che servirà per ristrutturare o migliorare ulteriormente l’hotel.