Deadpool è il supereroe anticonvenzionale per eccellenza, ecco quali sono le location del primo film a lui dedicato con Ryan Reynolds.

Belli, buoni, spinti da sani ideali: sono in genere tutti così i supereroi che abbiamo conosciuto al cinema. Tutti tranne uno: Deadpool. L’eroe della Marvel nel 2016 è stato il protagonista di un omonimo film diretto da Tim Miller che ha saputo conquistare fan e critica, soprattutto grazie alla particolarità del personaggio, così tanto diverso da quelli che siamo abituati a vedere. Completamente differente, rispetto per esempio a quelli del Marvel Cinematic Universe, anche il taglio con cui è stata raccontata la storia. Vediamo ora quali sono le location in cui è stato girato Deadpool.

Deadpool: le location del film

Così come molti altri film sui supereroi prodotti dalla Fox, anche Deadpool è stato girato in Canada (dove i costi di produzione sono inferiori rispetto agli Stati Uniti), per la precisione nella città di Vancouver.

Il regista Tim Miller ha battuto il primo ciak del film 23 marzo del 2015, dopo circa due mesi di lavoro, il 29 maggio, regista, attori, attrici e tutti i componenti della troupe hanno terminato i propri lavori di ripresa.

Nel mese di novembre di quell’anno, in realtà, sono poi state realizzate delle riprese aggiuntive.

Deadpool: il cast del film

A interpretare il ruolo di Deadpool è stato Ryan Reynolds, che già qualche anno prima si era cimentato nei panni di un altro supereroi: Lanterna Verde. Il film della DC fu un ver flop, ben più fortuna ha avuto invece questa pellicola.

Al fianco di Ryan Reynolds troviamo Morena Baccarin, Ed Skrein, nei panni del villain Ajax, Andre Tricoteux, Brianna Hildebrand, T. J. Miller, Gina Carano, Leslie Uggams, Jed Rees, Karan Soni, Style Dayne, Kyle Cassie, Isaac C. Singleton Jr. e Rob Hayter.

