L’appuntamento con Name That Tune è prima serata una volta a settimana su Tv8, diversamente dalla vecchia Sarabanda che era ogni sera nel preserale.

La Professora, Coccinella, Boris, Valentina, l’Uomo-Gatto, Tiramisù, Max, Testina, Coccinella e tanti altri ancora. Ve li ricordate? Sono alcuni degli storici campioni di Sarabanda. Il 15 settembre 2020 questo show tornerà in tv… anche se con un nome diverso, Name That Tune, e non più sulle reti Mediaset, come nelle storiche edizione andate in onda tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, ma su Tv8 in prima serata a partire dalle 21.30. A condurre il programma sarà invece sempre Enrico Papi, che avrà l’onore di ospitare, una volta a settimana, alcuni vip che tenteranno di indovinare le canzoni più diverse. Ecco cosa c’è da sapere!

Enrico Papi e Sarabanda… anzi Name That Tune: le novità

Name That Tune, la nuova edizione del programma, sarà differente rispetto al passato: l’appuntamento con il quiz musicale non sarà tutti i giorni, ma il programma andrà in onda una volta alla settimana in prima serata, il martedì sul canale 8 del digitale terrestre.

Enrico Papi

Enrico Papi tornerà alla guida del suo programma più famoso, anche se in una versione un po’ diversa, con i vip in gara e con uno stile più orientato al varietà. Il presentatore, inoltre, è conosciuto al pubblico di Tv8 grazie al quiz Guess my age, che conduce ormai da diversi anni.

Name That Tune: i concorrenti in gara

Name That Tune – Indovina la canzone vedrà protagonisti due squadre composte da quattro persone famose.

Nel corso della prima puntata i due capisquadra saranno Elettra Lamborghini e Lino Banfi, che giocheranno insieme a Paola Barale, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Francesco Pannofino, Cristina D’Avena e Suor Cristina. Il cast non è fisso, in quanto la squadra vincente tornerà nella puntata successiva, mentre chi perde andrà a casa.

Tra le cose che si vedranno, ci sarà l’Ave Maria cantata da Suor Cristina, Morgan e Orietta Berti e la reunion tra Jo Squillo e Sabrina Salerno.

Tra i giochi ci sarà anche il temutissimo 7×30, per i nostalgici di Sarabanda.