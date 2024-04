Botta e risposta social per Ilenia Pastorelli chiamata in causa da un fan a seguito della sua intervista recente a Belve.

Ha destato grande interesse l’intervista di Ilenia Pastorelli a Belve. L’attrice, ospite di Francesca Fagnani, aveva parlato anche di OnlyFans sottolineando come, davanti ai bonifici, non si possa dire di “no”. Forse, anche per questa ragione, ecco che un fan ha azzardato una proposta a cui la donna ha replicato via social…

La richiesta a Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli

La Pastorelli ha condiviso su Instagram la curiosa e azzardata proposta ricevuta da un fan che, evidentemente interessato all’intervista della donna a Belve e ai passaggi sui bonifici in cambio di certe foto, anche dei piedi, ha detto: “Ho visto l’intervista e lei parla dei piedini su vari siti a pagamento. Bastano 200 o 300 euro per vederli in chat? Oppure ne desidera di più?”.

Una frase decisamente osè ma anche coraggiosa che ha generato la replica della donna.

La replica senza fronzoli

La bella attrice, infatti, mostrando la richiesta del fan, ha scelto di replicare in modo molto ironico: “Ecco il genio”.

A suscitare l’interesse dei fan della Pastorelli, va detto, alcune dichiarazioni che, effettivamente, avevano generato del dibattito. La donna aveva detto alla Fagnani: “Se ci inscriviamo io e te facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi”, con riferimento a OnlyFans. E ancora. “Se lo farei? Avoja!! Che me frega ragazzi, cioè quelli fanno bonifici forti eh! I bonifici non si rifiutano mai“.

Insomma, da un certo punto di vista la richiesta del fan dell’attrice era quasi comprensibile. Come, del resto, la stessa risposta della diretta interessata che, evidentemente, durante l’intervista con la Fagnani si era lasciata andare un po’ troppo.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda l’intervista della donna a Belve e la gag sui bonifici: