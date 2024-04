Crisi tra Katia Follesa e Angelo Pisani? La comica ha deciso di uscire allo scoperto e fare chiarezza sulla situazione della coppia.

Tanti rumors e molti dubbi sul rapporto tra Katia Follesa e Angelo Pisani che nelle ultime settimane sono stati dati in crisi da diversi media. Ma come stanno davvero le cose? A rompere il silenzio ci ha pensato, a modo suo, la comica che ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita sentimentale con il compagno.

Katia Follesa, la verità sulla crisi con Angelo Pisani

Angelo Pisani Katia Follesa

Al settimanale Diva e Donna, Follesa ha chiarito che tra lei e il compagno non c’è alcuna crisi. Anzi.

La comica ha definitivamente smentito le ultime voci circolate sul loro conto: “Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce”.

Insomma tra le e il suo Angelo non c’è nessuna crisi e neppure nessuna separazione all’orizzonte. Da quello che ha raccontato la donna, il loro rapporto va alla grande e tutto procede nel modo migliore, sia a livello personale che professionale.

“In case separate”

insomma, nessuna crisi per la coppia che, solamente poco prima dello scoppio dei rumors, aveva fatto parlare per una curiosa scelta: quella di vivere in case separate.

“C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”, aveva dichiarato al Corriere della Sera la comica. Questo aveva aggiunto altri dubbi sul rapporto con Pisani.

