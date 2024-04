Isabella Ferrari rivela dettagli inaspettati della sua vita privata e gli episodi di violenza subita da parte di un uomo.

Isabella Ferrari, celebre attrice del panorama cinematografico italiano, è protagonista nel film “Confidenza” di Daniele Luchetti, in uscita il 24 aprile. Per la presentazione della nuova pellicola, l’attrice è stata intervistata dal Corriere della Sera, ma oltre alla sua carriera si è parlato anche di alcune questioni personali.

Tra i racconti più scioccanti c’è quello della violenza subita da un uomo. Il racconto commovente dell’attrice ha lasciato i fan senza parole.

Isabella Ferrari: rimpianti e rimorsi

Parlando del ruolo di Tilde, Isabella Ferrari riflette sul concetto di segreti nelle relazioni, rivelando un parallelo con la sua stessa vita. Il regista Daniele Luchetti avrebbe apprezzato la sua capacità di esplorare territori emotivi profondi, spingendola a superare i suoi limiti.

Isabella Ferrari

Isabella non esita a condividere i momenti difficili della sua vita, incluso essere stata vittima di violenze. “Non l’ho mai detto. Ero innamorata di un ragazzo che non era per me. Ero giovanissima, bella, piena di brufoletti. E a Los Angeles un ragazzo francese mi disse: dovresti cambiare profumo. Se lo cambiai? Assolutamente no“.

Ma il racconto più sconvolgente riguarda le violenze subite da un uomo.

Isabella Ferrari: il racconto delle violenze

Durante l’intervista, l’attrice ha rivelato di essere stata anche lei vittima di violenze. “È capitato. Se ti succede una volta non ci ricaschi. L’analisi mi ha aiutato a riconoscere il male” ha dichiarato l’attrice.

Riguardo alla sua carriera, invece, ha dichiarato di aver avuto qualche rimpianto: “Verso i 50, ero stanca dei ruoli da seduttrice, c’era poca immaginazione verso di me. Faccio tante cose e la seduzione non mi interessa proprio. Per fortuna mi arrivano ruoli più corposi, una madre ex alcolizzata in un crime story, a teatro sono una madre abbandonata“.