Zucchero – Sugar Fornaciari: colonna sonora e curiosità sul documentario

Zucchero – Sugar Fornaciari merita di essere visto almeno una volta nella vita: scopriamo la colonna sonora e le curiosità sul documentario.

Un documentario particolare, che ripercorre la carriera di Adelmo, dagli inizi al successo. Stiamo parlando di Zucchero – Sugar Fornaciari, che contiene anche interviste a cantanti, musicisti e amici che hanno lavorato con lui o hanno avuto modo di apprezzarlo. Scopriamo la colonna sonora e tutte le curiosità che ci sono sulla produzione.

Zucchero – Sugar Fornaciari: curiosità sul documentario

Uscito nel 2023 con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano e diffuso da Adler Entertainment, Zucchero – Sugar Fornaciari è un documentario dedicato al cantante di Diamante. La pellicola ripercorre la carriera dell’artista, ma mostra anche alcuni aspetti inediti della sua esistenza. Per la prima volta, infatti, vengono mostrati filmati mai visti, tratti dai suoi archivi privati o dal World Wild Tour.

Non solo, ci sono anche alcuni contenuti già pubblicati, come spezzoni del concerto a L’Avana del 2012, andato in scena davanti a più di 80mila spettatori. Molto interessanti sono pure le interviste a cantanti, musicisti, produttori e amici che hanno lavorato con lui o che lo hanno conosciuto e frequentato lontano dal palco.

Nei primi tre giorni di proiezione cinematografica, Zucchero – Sugar Fornaciari ha incassato 209.313,00 euro, cifra non indifferente considerando che si tratta di un docu-film.

Ecco il trailer di Zucchero – Sugar Fornaciari:

La colonna sonora di Zucchero – Sugar Fornaciari

La colonna sonora di Zucchero – Sugar Fornaciari, che tra l’altro è stata pubblicata in versione digitale il giorno stesso dell’uscita del documentario al cinema, è composta da alcune delle canzoni più famose dell’artista. Nello specifico, i brani sono: