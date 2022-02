La modella napoletana con la passione per il calcio ha avuto la meglio sulle sue avversarie, aggiudicandosi il titolo del concorso più ambito e noto d’Italia.

Zeudi di Palma si è aggiudicata la fascia di Miss Italia 2021. Nonostante l’errore delle buste il cui nome di Zeud è stato scritto per errore tra le escluse alla finalissima, è stata proprio lei a vincere. La ragazza ha 20 anni, studia sociologia, è già una modella e la passione per il calcio.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le sue dichiarazioni dopo la vittoria

“La dedico a mia madre Maria Rosaria, donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola. Ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa”.

Così dichiara la neo-Miss al Corriere della Sera in cui racconta della vittoria. Zeudi di Palma continua parlando delle sue origini: “Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta. A Scampia ho frequentato le elementari e le mede. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli”. Poi conclude: “Dà un’immagine di Scampia che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e emanciparsi”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG