ZeroZeroZero: tre continenti per la serie TV ispirata da Roberto Saviano

Dopo Gomorra, un altro romanzo di Roberto Saviano è stato fonte di ispirazione per una serie TV: su Sky arriva ZeroZeroZero. Ecco tutte le location.

Dopo il grande successo di Gomorra – la serie, tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, Sky, in collaborazione con gli Amazon Studios e Cattleya, porta in TV un’altra serie tratta sempre da un’opera dello scrittore napoletano: ZeroZeroZero. A dirigere gli otto episodi della prima stagione è stato Stefano Sollima, regista che aveva lavorato in precedenza anche per Gomorra – la serie. ZeroZeroZero è un progetto molto ambizioso, basti pensare che per la realizzazione delle otto puntate c’è voluto un anno di tempo, e riprese sono state effettuate in tre continenti diversi. Vediamo nel dettaglio quali sono le location della serie TV.

ZeroZeroZero: le location della serie TV

Europa, Africa a America hanno ospitato nel corso del 2018 Stefano Sollima e i suoi attori per le varie scene della serie TV. Dopo aver girato le prime scene a New Orleans, nella Louisiana, la troupe di ZeroZeroZero si è spostata in Messico, prima a Monterrey e poi a Città del Messico.

Terminate le riprese in Messico, la troupe si è spostata in Calabia, o meglio in Italia. Lo stesso percorso fatto di quei carichi di droga di cui si parla nella serie TV. E’ così che la scena si sposta in Calabria: il set si è spostato nel comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Altre scene sono invece state girate in Africa.

ZeroZeroZero: il cast della serie TV

Per la serie TV tratta dal romanzo di Roberto Saviano, Stefano Sollima ha potuto contare su un cast eccezionale, guidata da star di livello interazione come Gabriel Byrne (attore visto e apprezzato in film come I soliti sospetti e La maschera di ferro).

Nel cast di ZeroZeroZero sono inoltre presenti Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tceky Karyo.

