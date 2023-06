Secondo i rumor in circolazione l’attrice Zendaya sarebbe stata allontanata da un noto ristorante di Roma a causa del suo abbigliamento.

Zendaya ha trascorso alcuni giorni a Roma, dove ha partecipato ad alcuni eventi mondani e dove – in compagnia di alcuni amici – avrebbe provato alcuni dei locali più esclusivi della città. Proprio da uno di questi – in pieno centro – l’attrice sarebbe stata allontanata a causa del suo abbigliamento (sembra, secondo il Daily Mail, che avesse pancia e ombelico scoperti). Dopo che la notizia è diventata virale in rete, il suo ufficio stampa ha smentito la notizia facendo sapere alla rivista Just Jared:

“Il gruppo di amici è arrivato in questo ristorante e si è reso conto che avevano già mangiato lì l’ultima volta che erano stati a Roma, quindi se ne sono andati e si sono recati in un altro posto perché volevano provare qualcosa di nuovo. Non c’era alcun problema con il codice di abbigliamento”.

Zendaya

Zendaya cacciata da un ristorante: l’indiscrezione

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Zendaya sarebbe stata allontanata da un noto locale romano a causa del suo abbigliamento, considerato non consono alla location. Lo staff dell’attrice ha presto smentito la notizia facendo sapere che in realtà Zendaya fosse già stata lì in compagnia di alcuni amici e che, per questo, abbia deciso di optare per un altro locale. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e i fan dell’attrice sono curiosi di saperne di più.

