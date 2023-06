In vista della fine di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha rotto il silenzio sul suo team di lavoro.

Un’altra stagione dell’Isola dei Famosi sta per volgere al termine, e Ilary Blasi ha rotto il silenzio su quello che è stato il suo team lavoro senza dimenticare ovviamente gli opinionisti, Vladimir Luxuria (sua grande amica) ed Enrico Papi (con cui sembra ci sia stata qualche tensione).

“A me divertono gli imprevisti. A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. (…) Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti, Vladi è “sul pezzo” in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”, ha affermato.

Ilary Blasi: la frecciatina a Enrico Papi

Secondo i rumor in circolazione sarebbe in atto qualche tensione tra Ilary Blasi ed Enrico Papi e, benché la conduttrice non abbia confermato né smentito la notizia, in rete continuano ad avvicendarsi le speculazioni a riguardo.

Nella sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Ilary è stata interrogata anche in merito alla presunta chiusura anticipata dell’Isola dei Famosi a causa – sembra – di risultati non proprio ottimali in fatto di ascolti. “Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti“, ha replicato la conduttrice preferendo non sbilanciarsi.

