Francesca Pascale ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa del suo storico compagno, Silvio Berlusconi.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi sono stati legati per 7 anni (tra il 2012 e il 2019) e benché abbiano preso strade diverse hanno mantenuto rapporti amichevoli e di stima reciproca. In queste ore è stata la stessa ex fidanzata dell’ex premier a esprimere pubblicamente tutto il suo dolore per la sua scomparsa, su cui ha detto:

“E di cosa dovrei parlare? È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò”, ha dichiarato a La Repubblica, e ancora: “È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante”.

Silvio Berlusconi Francesca Pascale

Francesca Pascale: la morte di Berlusconi

Francesca Pascale ha espresso pubblicamente il suo dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi, con cui ha vissuto insieme per 7 anni (prima di fare coming out e convolare a nozze con Paola Turci). Raggiunta dai microfoni de La Repubblica, la Pascale ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa del suo ex compagno, e ha dichiarato: “Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG