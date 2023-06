Silvio Berlusconi avrebbe manifestato l’intenzione alle persone a lui vicine di essere sepolto ad Arcore, nella sua famosa villa.

La residenza di Arcore è stata il luogo in cui Silvio Berlusconi ha deciso di disporre la sua residenza ufficiale e dove ha trascorso alcuni degli anni per lui più importanti. Ed è proprio nella sua lussuosa villa San Martino che – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – l’ex premier avrebbe voluto essere sepolto. Purtroppo quello che sembra essere il suo ultimo desiderio non sarebbe realizzabile per la legge, ma nel frattempo la sua casa è diventata in queste ore meta di pellegrinaggio da parte degli ammiratori rimasti addolorati per la notizia della sua scomparsa.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi: l’ultimo desiderio

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera l’ex premier Silvio Berlusconi avrebbe espresso il desiderio di morire e di essere sepolto nella villa San Martino di Arcore, quella che considerava a tutti gli effetti la sua casa e che, nelle ore immediatamente successive alla sua scomparsa, è diventata meta di ammiratori e di curiosi che hanno voluto omaggiare per l’ultima volta il Cavaliere. Nella villa è presente un mausoleo con 37 loculi per familiari e fedelissimi, ma sembra che l’ex premier non possa riposare lì (è infatti vietato dalla legge).

La salma di Berlusconi è stata portata ad Arcore poche ore dopo la sua scomparsa (avvenuta all’ospedale San Raffaele di Milano) mentre i funerali sono stati organizzati presso il Duomo di Milano.

