Giuliana De Sio ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del collega attore Francesco Nuti, suo amico ed ex compagno.

Giuliana De Sio ha vissuto un’importante storia d’amore con l’attore Francesco Nuti, scomparso il 12 giugno 2023. Al Corriere della Sera l’attrice ha detto:

“Francesco è parte della mia storia. Gli stono stata vicina nella sua prima prova da regista partecipando a paure, preoccupazioni, incertezze. Sono stata un’amica, collega e per un breve tempo compagna”, e ancora: “L’ho visto singhiozzare quando è morto suo padre, emozionarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo, sembrava avesse vinto il Nobel! Un dolore insopportabile”.

Giuliana De Sio

Giuliana De Sio: la scomparsa di Francesco Nuti

Anche Giuliana De Sio si è aggiunta in queste ore ai tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Francesco Nuti, venuto a mancare a 62 anni. L’attrice aveva vissuto con lui una storia d’amore dopo la quale vi era rimasta in rapporti amichevoli. I due avevano inoltre recitato insieme sul set di Io, Chiara e lo scuro, e di Casablanca Casablanca.

L’attrice ha anche svelato che dopo il 2006 (anno in cui Nuti ebbe un grave incidente domestico) qualcosa in lui sarebbe cambiato per sempre. “Qualcosa si è rotto nel suo equilibrio, una parabola misteriosa, incomprensibile, di uno che aveva tutto e ha deciso di perdere tutto. Nessuno sa spiegare perché, all’apice del successo, abbia cominciato a cadere. È stata un’autodistruzione”, ha svelato al Corriere della Sera.

