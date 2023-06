La scomparsa di Silvio Berlusconi ha portato a far lievitare le aste relative ai gadget dedicati all’ex premier.

Silvio Berlusconi è scomparso da appena 24 ore e su internet sono già apparse le prime aste dedicate agli oggetti in suo onore. Su Ebay è possibile trovare persino gli autografi realizzati dall’ex premier al valore di 1200 euro l’uno, mentre tra gli articoli più costosi vi sarebbe un arazzo (attribuito all’artista Alighiero Boetti) raffigurante la scritta “Silvio Berlusconi”. Il prezzo di partenza è di ben 6.000 euro.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi: i gadget in vendita su internet

La morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha portato far lievitare i prezzi degli oggetti a lui legati in vendita sui portali online (come Ebay). Tra gli oggetti più insoliti vi è persino un orologio di marca Zenith sulla cui cassa è stato inciso il nome dell’ex premier, mentre le spille della fondazione di Forza Italia sarebbero arrivate a toccare le vette dei 500 euro l’una.

Nel frattempo a Milano si stanno svolgendo i preparativi per il solenne funerale dell’ex premier, che si terrà presso il Duomo nella giornata del 14 giugno. Per l’occasione è stato proclamato per l’intera giornata il lutto nazionale.

