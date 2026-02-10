Xdono di Tiziano Ferro, il significato: “Regalami un sorriso e io ti porgo una rosa”

Xdono di Tiziano Ferro: il significato e il testo completo della canzone, simbolo dell’esordio del cantante nel 2001.

Perdono, stilizzato Xdono, è il brano che ha segnato l’esordio discografico di Tiziano Ferro. Pubblicata nel 2001 come singolo di lancio dell’album Rosso Relativo, la canzone è tornata virale nel 2026 in occasione del suo 25º anniversario, celebrato con la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo in veste di super ospite. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

Xdono di Tiziano Ferro: significato della canzone

Il significato di Xdono ruota intorno alla consapevolezza di aver sbagliato. Tiziano Ferro non cerca giustificazioni, ma parte da una presa di coscienza netta: “Sì, quel che è fatto è fatto, io però chiedo / Scusa“. Questa frase racchiude il senso dell’intera canzone: il passato non può essere cambiato, ma può essere riconosciuto.

Il perdono viene chiesto con umiltà, senza pretese. Il gesto simbolico della rosa – “Regalami un sorriso e io ti porgo una / Rosa” – rappresenta un’offerta semplice, quasi fragile, che accompagna la richiesta di pace.

Non si parla solo di un rapporto sentimentale, ma anche di un legame che può trasformarsi, come suggerisce il verso “Su questa amicizia nuova pace si / Posa“. Il perdono, quindi, non cancella ciò che è stato, ma apre a una fase diversa del rapporto.

Il bridge è il punto più vulnerabile del testo. Frasi come “Io senza di te un po’ ne ho” e “Che da solo non ce la farò” mostrano una paura esplicita della solitudine. Qui il perdono diventa anche una necessità personale, non solo un gesto verso l’altro.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone:

Xdono di Tiziano Ferro: il testo della canzone

Perdono

Sì, quel che è fatto è fatto, io però chiedo

Scusa

Regalami un sorriso e io ti porgo una

Rosa

Su questa amicizia nuova pace si

Posa

Perché so come sono infatti chiedo

Perdono

