Nuova polemica per Morgan che è partito all’attacco di X Factor per un montaggio a suo dire scorretto. Ecco cosa è successo secondo il giudice.

A X Factor ci risiamo, Morgan ha nuovamente scatenato il caos, prima etichettando come “banale” il brano di Annalisa dal titolo Bellissima e poi attaccando direttamente la produzione del talent. Oggi infatti, sui social del cantante è apparso un post critico dove il giudice attacca il programma. Il motivo? Secondo lui il montaggio delle scene è stato fatto in modo “scorretto”, come sottolineato dal giudice.

Il motivo del contenzioso

Nel daily di ieri di X Factor, Morgan ha parlato con i SickTeens. Il giudice ha chiesto ai ragazzi perché non fossero contenti del brano assegnato, Voices di Russ Ballard. Il cantante Alex è intervenuto dicendo che non rappresenta al meglio il suo stile e a questo punto Marco Castoldi ha chiosato: “Penso che il problema sia Alex, gli altri due li vedo diversi, sono aperti e interessati ad imparare mentre lui no”.

Dopo le parole di Morgan il cantante basito e stizzito si è alzato ed è andato via. Nell’altra stanza dove Alex è andato, le telecamere del programma lo hanno ripreso in una vera e propria crisi di pianto. Morgan a questo punto si è placato e ha raggiunto il giovane e il tutto si è sistemato.

Il post di Morgan sui social per chiarire l’accaduto

Dopo circa 24 ore dall’accaduto, il giudice ha smentito a mezzo social. Morgan nel suo intervento Instagram ha raccontato come, secondo lui sarebbero andate realmente le cose. Il giudice ha affermato che il montaggio di X Factor non è la realtà dei fatti e che lui viene mostrato come il “cattivo” quando invece non sarebbe proprio così.

Sul post dell’ex Bluvertigo si legge: “Il montaggio del daily è scorretto, passo per cattivo ma non è così. Non è andata per niente così e il mio rapporto con i giovani concorrenti è diverso. Vogliono far vedere l’opposto ma la realtà è che tra me e la mia squadra c’è moltissimo feeling, anche più di altri”.