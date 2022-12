Nuovo “colpo di scena” al GF Vip con un bacio galeotto che nella notte ha fatto molto parlare. Protagonista Wilma Goich…

Non ha mai nascosto il “debole” per Daniele Dal Moro e adesso pare essere riuscita, almeno in parte, ad ottenere ciò che voleva. Stiamo parlando di Wilma Goich che nella Casa del GF Vip, nella notte, ha sorpreso tutti con… un bacio.

Il bacio di Wilma Goich nella notte

Wilma Goich

Ebbene sì, Wilma Goich e Daniele Dal Moro si sarebbero scambiati un gesto d’affetto nella notte, prima di addormentarsi. Nella Casa del GF Vip sarebbe scattato un bacio a stampo tra i due. Un episodio che in pochi hanno visto in diretta ma che comunque ha generato sui social tante reazioni.

Come sottolineato anche da Leggo.it, infatti, non si comprende esattamente il significato di quel gesto. Era un semplice modo per darsi dell’affetto? Un casto bacio della buonanotte? Oppure, per i prossimi giorni bisogna aspettarsi qualche novità?

Intanto chi segue il programma è rimasto decisamente a bocca aperta nel vedere tale situazione. Alcuni sono davvero increduli e si domandano se hanno visto bene: “Ma Wilma e Daniele si sono salutati veramente con un bacio a stampo?”, ha scritto un utente. “Ma era un bacio sulla bocca quello?”, si è chiesto un altro.

Difficile sapere cosa bisogna aspettarsi per le prossime ore. Si tratta comunque dell’ennesimo colpo di scena in questa edizione del reality che ne sta regalando di cotte e di crude e per tutti i gusti.

Di seguito anche qualche post Twitter di alcuni utenti che sono rimasti senza parole per l’accaduto:

Ma Wilma e Daniele si sono salutati veramente con un bacio a stampo? #Denzzzers #gfvip #GrandeFratelloVip — Segno Zodiacale: Trash! (@BastaTrashInTv) December 23, 2022

Ma Nonni e Daniele si sono dati un bacio sulla bocca o ho visto male ? #gintonic pic.twitter.com/IYS3SKGZNW — I©3🧊 (@tr3quarti) December 23, 2022

