Argomenti piccanti per Wilma Faissol che sui social ha risposto ad alcune domande dei fan. Anche le più scottanti e intime…

Coppia scoppiettante quella formata da Wilma Faissol e Francesco Facchinetti. Esattamente come l’uomo, anche la sua dolce metà non ha peli sulla lingua, specie quando si tratta di argomenti piuttosto piccanti. Ecco perché su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, ha deciso di dire la sua sulle “dimensioni” intime degli uomini. Per farlo, però, ha usato il profilo che lei stessa chiama alter ego, ovvero diaboliquestudio.

Wilma Faissol e la teoria sugli uomini

FRANCESCO FACCHINETTI e WILMA FAISSOL

Tutto nasce da una domanda piuttosto particolare e spinta di una fan: “Innamorata, ma ha il (pisello ndr)… molto piccolo. Molto…”.

Da qui la risposta della Faissol con la sua teoria: “L’unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello. Pelato? Un fisico mostro risolve. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere anche quello”, ha scritto.

E ancora: “Ma il pisello? Ciao. Scordatelo. Se ti fai forte come Hulk, la donna si aspetterà un’anaconda. Il problema è peggiorato. Se è miliardario col micro pene, è inutile. Solo follie, parafilie, odio verso le donne. Sicuro molti di quelli Incels hanno il pisello minuscolo”. La Faissol infine conclude: “Pisello. E’ il grande determinante della personalità di un uomo”.

Queste le parole di lady Facchinetti. Sarebbe davvero curioso sapere cosa ne pensa il compagno Francesco che potrebbe dire la sua, magari, con una nuova teoria sulle donne…

Di seguito anche un vecchio post Instagram di lady Facchinetti: