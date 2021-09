Sauna e sala cinema sono solo alcuni dei comfort presenti nel camper di Will Smith, una vera e propria casa di lusso su ruote.

Tra yacht di lusso e ville da sogno, gli attori non si fanno mancare certo i lussi, in particolare in vacanza. Senza naturalmente rinunciare alle comodità e agli agi anche nella loro quotidianità. Visto che però gran parte del loro tempo viene trascorsa lontana da casa, perché dovrebbero rinunciare ad avere uno spazio privato e che sia anche extra lusso? Per unire la comodità di viaggiare in lungo e in largo senza rinunciare ad avere una dimora propria, Will Smith ha acquistato un camper da 2 milioni e mezzo di dollari. Scopriamo di più su questa casa mobile e su tutti i suoi comfort.

The Heat, il camper di Will Smith viaggia su ruote

The Heat, il favoloso camper di Will Smith, in origine era stato soprannominato The Studio ed era proprietà degli stessi Anderson fondatori della Anderson Mobile Estates. L’azienda è specializzata proprio nella realizzazione di camper e rimorchi di lusso personalizzati. Ogni anno produce un numero di creazioni limitate, per cui è necessario prenotarsi in anticipo per poter diventare proprietari di queste esclusive case su ruote. Tra gli altri clienti famosi dell’azienda ricordiamo Brad Pitt, Harrison Ford e Jennifer Lopez.

Will Smith

In realtà è improprio definirlo camper visto che a tutti gli effetti è il rimorchio di un autoarticolato che si sviluppa su due piani e si sposta grazie alla bellezza di 22 ruote. I 360 metri quadri di superficie interna sono sufficienti ad accogliere tra le altre stanze anche una sala cinema per 30 persone con uno schermo da 100 pollici.

Cosa c’è nel favoloso camper di Will Smith

La soluzione abitativa sui generis di Will Smith si articola su due livelli e, per creare più spazio possibile e garantire un maggiore comfort, il piano superiore può essere sollevato di oltre un metro. Una soluzione resa possibile grazie alla presenza di un sistema idraulico che si basa su otto pistoni.

Oltre alla già citata sala cinema, il camper che vedete in foto vanta una cucina con tanto di sala pranzo, una postazione professionale per il trucco, un ufficio e un bagno completo di sauna. A completare le caratteristiche di questo mastodontico gioiello su ruote ci sono porte automatiche ad apertura elettrica. Quando l’attore non è in trasferta il camper viene messo in affitto a 9mila dollari a settimana.