Usare WhatsApp su più dispositivi non è più un sogno: con il nuovo aggiornamento l’app dovrebbe diventare utilizzabile con lo stesso account su ben 4 dispositivi.

C’è aria di rivoluzione in casa WhatsApp. Con il prossimo aggiornamento l’app dovrebbe ricevere una delle novità più attese negli ultimi anni, e già annunciata da qualche mese: quella relativa all’utilizzo dello stesso account su più dispositivi. Se fino a pocho tempo fa si pensava però di poter utilizzare WhatsApp su due telefoni, il portale WABetaInfo parla addirittura di un massimo di quattro dispositivi per poter utilizzare il proprio account!

WhatsApp su più dispositivi con il prossimo aggiornamento

Stando ai bene informati, l’aggiornamento 2.20.196.8 dovrebbe introdurre una delle opzioni più chiacchierate e attese degli ultimi tempi, ovvero quella che consentirebbe di associare il proprio profilo WA su ben quattro dispositivi diversi. Per fare un esempio, grazie a questa funzione potremo usare il nostro WhatsApp sia sullo smartphone che su quello di un nostro parente, o magari su un tablet di un amico.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Finora tutto questo era impossibile. Al massimo, potevamo sfruttare la versione web dell’app su computer o su un tablet aprendo una pagina web, ma di fatto ‘spegnendo’ momentaneamente l’app sul nostro cellulare. Tutto questo, invece, con il nuovo aggiornamento non accadrà.

Quando arriverà l’aggiornamento di WhatsApp?

Stando a quanto riferito da WABetaInfo, dal dispositivo principale del nostro account WhatsApp con questa nuova opzione sarà sempre possibile visualizzare l’orario dell’ultima connessione di tutti gli altri dispositivi associati. Inoltre, sarà sempre possibile eliminare un collegamento per crearne magari un altro. Insomma, una libertà eccezionale che finora l’app ‘verde’ aveva negato ai suoi utenti.

Non resta che aspettare l’arrivo di questa nuova funzione, ancora più attesa rispetto ai già amatissimi sticker animati. Per il momento infatti è certa la finalizzazione dei lavori, ma non è stata indicata una data di rilascio. Secondo i più ottimisti, l’aggiornamento dovrebbe però arrivare entro il 2020, ma sul sito ufficiale non risultano novità. Staremo a vedere!

