WhatsApp: in arrivo tre nuove funzioni che renderanno più smart le chiamate vocali.

Chi ama restare sempre connesso con gli altri sa bene come WhatsApp sia l’app da usare. Gratuita, intuitiva e ricca di funzionalità, consente infatti di inviare messaggi, vocali, chiamate, videochiamate e tutto anche con il solo WiFi. Un servizio unico ed in costante evoluzione e che a breve otterrà altre tre funzioni pensate proprio per chi predilige le conversazioni telefoniche.

Che si tratti di call aziendali o di chiamate di gruppo da intrattenere con gli amici, le tre novità in arrivo semplificheranno di molto la vita di tutti, rendendo le chiamate vocali più piacevoli e maggiormente interattive.

WhatsApp: ecco quali sono le tre nuove funzioni in arrivo

Come già accennato, WhatsApp continua a restare attivo riguardo le possibili necessità degli utenti. E in questo caso lo fa portando degli aggiornamenti volti a migliorare la vita di chi ama conversare al telefono.

Tra le funzioni in arrivo c’è infatti quella che consentirà di sapere se qualcuno si unisce ad una chiamata di gruppo in modo da sapere sempre da chi si viene ascoltati. Un’altra funzione, sempre pensata per chi ama le call o le chiamate tra più persone, riguarda la possibilità di silenziare gli altri quando qualcuno sta parlando. In questo modo si potrà ottenere un suono più fluido e senza interruzioni. Infine, si potrà inviare un messaggio a qualcuno coinvolto nella chiamata senza che questa venga interrotta.

Si tratta, insomma, di passi avanti volti a migliorare la fruizione di quest’applicazione che viene scelta sempre più spesso per via dei tanti aggiornamenti che arrivano di continuo e che sono sempre pensati per la soddisfazione dell’utente finale.

Altre funzioni recenti di WhatsApp

Tra le novità presentate di recente ricordiamo quella relativa alla possibilità di attribuire delle reazioni ai messaggi. Un modo per rendere anche le conversazioni di testo più dinamiche e vive. E tutto per consentire di esprimersi anche senza dover scrivere necessariamente un messaggio ma, appunto, attraverso una reazione interattiva.

Funzione che aiuterà sicuramente in caso di fretta e di necessità di dire comunque la propria senza perdere troppo tempo.

