Aggiornare i driver per il PC: a cosa serve e come farlo in automatico o utilizzando i tool più famosi e intuitivi.

Hai mai avuto problemi con il tuo computer per riconoscere la stampante o lo scanner? O forse la riproduzione audio o video non è sincronizzata? Se hai risposto sì, potresti aver bisogno di aggiornare i driver del computer.

I driver sono un pezzo di software che aiuta il computer a comunicare con i dispositivi hardware. Quando installi una nuova stampante, per esempio, il computer scaricherà e installerà automaticamente i driver necessari. Tuttavia, a volte può essere necessario aggiornarli manualmente.

Aggiornare i driver sul PC può essere un processo complicato, ma è importante fare in modo che il dispositivo funzioni in modo corretto. In questo articolo, ti mostreremo il processo di aggiornamento e alcuni dei benefici che ne derivano.

Come si aggiornano i driver del PC

Ci sono diversi modi per aggiornare i driver. Puoi farlo manualmente o puoi usare un tool di aggiornamento. Il processo di aggiornamento manuale può essere lungo e può spesso portare a errori, specialmente se non hai delle basi di informatica, quindi è consigliabile usare un tool di aggiornamento dei driver.

Donna con computer

Un tool di aggiornamento dei driver automaticamente esaminerà il sistema alla ricerca di driver obsoleti e ti fornirà una lista di aggiornamenti disponibili. Tutto quello che devi fare è selezionare quelli che vuoi installare e il tool si occuperà del resto.

A cosa serve aggiornare i driver

Aggiornare i propri driver può fornire diversi benefici, tra cui:

– stabilità migliorata;

– prestazioni aumentate;

– maggiore compatibilità con applicazioni e giochi;

– maggiore sicurezza;

– minor numero di errori del sistema;

– maggiore longevità del dispositivo.

Quindi, se stai cercando un modo per migliorare le prestazioni del PC, aggiornare i driver è sicuramente un buon punto di partenza.

Come capire se è necessario aggiornare i driver

Se non sei sicuro della necessità dell’aggiornamento, ci sono diversi modi per scoprirlo. Il modo più semplice è controllare la versione dei driver installati sul tuo computer. Per fare questo, vai nel pannello di controllo del tuo computer e clicca su Gestione dispositivi. Una volta aperto, localizza i driver. Fai clic con il destro e seleziona Proprietà. Nella scheda, controlla il campo “Versione driver”. Se il numero riportato è diverso da quello presente sul sito web del produttore, devi aggiornare il driver. Puoi anche controllare l’età del driver controllando il campo “Data di installazione”. Se la data è più vecchia di qualche mese, è probabile che sia il caso di effettuare l’aggiornamento.

I migliori tool per effettuare l’upgrade dei driver

Windows fornisce uno strumento per aggiornare i driver chiamato Device Manager. Per accedervi, premi il tasto Windows sulla tua tastiera, digita “Device Manager” e premi Invio. Device Manager mostrerà una lista di tutti i dispositivi installati sul tuo computer. Ogni dispositivo avrà un driver corrispondente elencato sotto. Se un dispositivo ha dei problemi, il nome del driver sarà evidenziato in giallo. Se vuoi aggiornare un driver, fai clic destro sul nome del dispositivo e seleziona “Aggiorna driver.” Windows cercherà il driver più recente disponibile per quel dispositivo. Se non sei sicuro di quale driver scegliere, Windows sceglierà automaticamente il migliore. Se non hai una connessione internet, puoi effettuare la procedura utilizzando una chiavetta USB. Per fare questo, dovrai scaricare lo strumento per aggiornare i driver dal sito web del produttore. Una volta scaricato lo strumento, potrai trasferirlo su una chiavetta USB ed effettuare l’aggiornamento offline.

Esistono però altri tool non direttamente di Windows in grado di darti una mano e semplificare l’aggiornamento dei driver. Non ti resta che cercare quello che fa maggiormente al caso tuo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG