Come programmare un messaggio su WhatsApp? La piattaforma consente questa funzione solo a determinati utenti, ma si può aggirare l’ostacolo.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più usata di sempre, ma consente di programmare un messaggio soltanto ad una fascia di utenti. Tutti gli altri, però, possono aggirare l’ostacolo con semplici trucchetti validi sia per Android che iOS: scopriamo quali sono.

WhatsApp: come programmare un messaggio?

Da anni, ormai, WhatsApp è la piattaforma più gettonata per inviare messaggi. Eppure, questa app consente di programmare un messaggio soltanto ai clienti Business. Quanti hanno questo tipo di abbonamento, che costa circa 90euro al mese, possono inviare un messaggio ad una persona all’orario che preferiscono, a patto che sia un soggetto a cui si sta scrivendo per la prima volta oppure con il quale non si hanno contatti da 14 giorni. Insomma, è concesso programmare un messaggio ma si devono rispettare alcune regole.

Coloro che non hanno il piano Business possono comunque aggirare l’ostacolo, scaricando alcune applicazioni che consentono di programmare sia i messaggi che le email. Quanti dispongono di uno smartphone Android hanno ampia libertà di scelta. Le applicazioni più utilizzate sono: SKEDit, Wasavi e Schoduler. In sostanza, queste app funzionano tutte allo stesso modo: dopo averle scaricate e aver dato il consenso per interferire con WhatsApp, si possono scegliere gli utenti a cui mandare messaggi in determinate fasce orarie.

WhatsApp: programmare un messaggio su iOS è semplicissimo

Considerando che iOS non permette ad un’app di interferire con un’altra, non si possono scaricare applicazioni che consentono di programmare un messaggio su WhatsApp. Niente panico, anche in questo caso si può facilmente aggirare l’ostacolo. Quanti posseggono un iPhone non devono fare altro che aprire la funzione Comandi rapidi, scegliere Automazione in basso e poi Crea un’automazione personale. A questo punto, dovete selezionare l’orario preferito, cliccare su Aggiungi azione e cercare Whatsapp nella barra di ricerca in alto. Infine, scrivete il messaggio e premete avanti: il gioco è fatto. Infine, ricordate che potete programmare messaggi anche da pc, scaricando l’app WhatBot, che offre una versione demo e una a pagamento.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG