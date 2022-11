Qual è il significato di Poetica di Cesare Cremonini? La canzone, “scritta e cantata senza paura”, è un vero e proprio inno alla vita.

Poetica di Cesare Cremonini, anche se uscita qualche anno fa, continua ad essere uno dei brani più ascoltati dell’artista bolognese. La canzone è un viaggio all’interno degli alti e bassi della vita e contiene un messaggio molto importante: mai mollare perché c’è sempre un modo per superare gli ostacoli. Vediamo il testo e il significato.

Poetica di Cesare Cremonini: il significato della canzone

Uscita nel 2017, Poetica di Cesare Cremonini può essere interpretata come un vero e proprio inno alla vita. Anche se in un primo momento la canzone sembra parlare del rapporto di coppia, o dell’amore in generale, dopo una lettura più attenta si coglie un altro significato. L’interprete affronta un viaggio all’interno dell’esistenza, dominata da alti e bassi. Anche quando il mare è in tempesta, però, si trova il modo di “navigare nel buio“.

“Anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per navigare nel buio

Che tanto è facile abbandonarsi alle onde

Che si infrangono su di noi

Dimmi dove sei, vorrei parlarti

Di tutte quelle cose che

Ho mandato già in fumo

Colpa della solitudine

Non l’ho mai detto a nessuno

A nessuno tranne che a te“.

Cesare veste i panni di un uomo innamorato della vita, con tutti i pro e i contro del caso. L’artista non descrive un’esistenza rose e fiori, ma una quotidianità assolutamente normale, fatta di alti e bassi. Non a caso, Cremonini ha sottolineato che si tratta di “una canzone, scritta, suonata e cantata senza paura“.

“Se lo sai che non è finita abbracciami

Anche se penserai che non è poetica

Questa vita ci ha sorriso e lo sai

Non è mai finita

Abbracciami“.

Poetica di Cesare Cremonini sprizza umanità da tutti i pori. La vita perfetta non esiste, anche se in molti la ostentano, ma va apprezzata anche per questo, per il lato “buio” a cui nessuno può sfuggire. E’ un viaggio, un bellissimo viaggio con tanto di ostacoli più o meno difficili da superare. Nonostante tutto, “anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo“.

Poetica di Cesare Cremonini: il testo della canzone

Anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per navigare nel buio

Che tanto è facile abbandonarsi alle onde

Che si infrangono su di noi

Dimmi dove sei, vorrei parlarti

Di tutte quelle cose che

Ho mandato già in fumo

Colpa della solitudine

Non l’ho mai detto a nessuno

A nessuno tranne che a te

Questa sera sei bellissima

Se lo sai che non è finita abbracciami

E anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per navigare nel buio

Che tanto è facile abbandonarsi alle onde

Che si infrangono su di noi

Dimmi come stai, perché non parli

Ora tienimi con te, la tua mano nel buio

Guarisce la mia solitudine

Non l’ho mai chiesto a nessuno

A nessuno tranne che a te

Questa sera sei bellissima

Se lo sai che non è finita abbracciami

Anche se penserai che non è poetica

Questa vita ci ha sorriso e lo sai

Non è mai finita

Abbracciami

Abbracciami

Abbracciami

Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

