Da Porto Venere alle Cinque Terre, da Genova a Portofino: ecco dove andare per un weekend di coppia in Liguria all’insegna del romanticismo.

Organizzare una vacanza in Liguria significa avere la possibilità di esplorare il territorio, visitare siti storici e artistici, ammirare paesaggi suggestivi nella costa e nell’entroterra ma anche poter assaporare la cultura enogastronomica locale, ricca di sapori e tradizioni.

Per chi desidera programmare un weekend di coppia all’insegna del romanticismo, inoltre, i possibili itinerari tra cui scegliere sono davvero numerosi. Con l’avvicinarsi della bella stagione, in particolare, le coppie possono programmare passeggiate panoramiche, godersi una cena in riva al mare o semplicemente addentrarsi all’interno dei borghi presenti sul territorio.

Ecco 5 luoghi perfetti da esplorare durante un fine settimana a due da trascorrere in terra ligure.

Porto Venere

Inserito tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, il borgo di Porto Venere nella Riviera Ligure di levante è perfetto per una vacanza romantica da trascorrere esplorando il centro e le isole dell’arcipelago vicino.

Percorrere i vicoli e ammirare gli scorci più suggestivi rappresenta un’esperienza da non perdere, così come organizzare una gita in battello per raggiungere l’isola di Palmaria, affiancata dalle più piccole Tino e Tinetto.

Cinque Terre

Tra le destinazioni turistiche più gettonate della Liguria, le Cinque Terre comprendono Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Sono borghi marinari collegati tra loro e raggiungibili anche percorrendo il Sentiero Azzurro, un itinerario che segue un’antica mulattiera e garantisce vedute mozzafiato per circa 12 chilometri.

Monterosso è il paese più grande delle Cinque Terre, mentre Vernazza è conosciuto soprattutto per il porto turistico popolato da case colorate. Di Corniglia, definito il “balcone delle Cinque Terre”. si ammira soprattutto la lunga scalinata che si percorre per raggiungere il mare.

Ma a essere considerati i borghi più romantici di tutte le Cinque Terre sono Manarola e Riomaggiore, collegati tra loro dalla celebre Via dell’Amore.

Portofino

Un altro borgo di mare particolarmente romantico è Portofino, conosciuto per il mare limpido e per la celebre Piazzetta circondata da case pittoresche e colorate. Tra gli itinerari da scoprire in coppia, ade esempio, è compreso il sentiero che unisce la Piazzetta al Castello Brown, antica fortezza che rappresenta un punto di vista panoramico sulla cittadina e sul mare.

A meritare una visita è anche il Faro di Punta del Capo nella punta estrema del Promontorio, raggiungibile partendo proprio dalla Piazzetta.

Genova

Se la destinazione ligure che si desidera raggiungere è Genova, invece, un luogo molto apprezzato dai turisti è certamente il Porto Antico.

In questa zona sono situati il Museo del Mare, la Biosfera, l’ascensore panoramico, il Sommergibile Nazario Sauro e l’Acquario: è proprio all’interno di questa struttura che è possibile prenotare una cena a due che si trasforma in un’esperienza emozionale unica.

Nel centro storico del capoluogo ligure, inoltre, esiste un luogo leggendario ma poco conosciuto: è la Piazza dell’Amor Perfetto, il cui toponimo rimanda alla tragica vicenda amorosa che ha come protagonista Tommasina Spinola amata da Luigi XII. Si dice che la giovane si sia lasciata morire apprendendo della morte del re, una notizia poi rivelatasi infondata.

Giardini botanici Hanbury

A Ventimiglia, sul promontorio di Capo Mortola non lontano dal confine con la Francia, è possibile visitare e ammirare i Giardini Botanici Hanbury.

Creati nel lontano 1867, sono ricchi di piante subtropicali che provengono da diverse zone del Mediterraneo e rappresentano lo scenario perfetto per una romantica passeggiata in coppia.

Le spiagge più belle della Liguria

Se il weekend di coppia cade durante i mesi caldi, infine, esplorare una delle spiagge più amate della Liguria è sempre una scelta vincente. Holidu, sito per case vacanze, ha stilato la graduatoria delle spiagge liguri più belle basandosi sui commenti e sul punteggio ottenuto su Google Maps.

Il podio è occupato dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, seguita dalla spiaggia di Boccadasse e dalla spiaggia di Vernazzola di Genova. Seguono, ad esempio, la spiaggia di San Terenzo nello spezino, la Baia di Paraggi a Santa Margherita Ligure e la Baia dei Saraceni a est di Varigotti.

