Wanda Nara scrive con una bomboletta sulla sua Lamborghini rosa per lanciare il brano “Tóxica”. Il gesto fa discutere.

Wanda Nara torna al centro della polemica per un gesto che ha scatenato i social. Stavolta non c’entra la spinosa causa di separazione con l’ex marito Mauro Icardi. Infatti, stavolta a far discutere è stato un video che l’imprenditrice e showgirl ha pubblicato sui social in cui “vandalizza” la sua costosissima Lamborghini rosa. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Una mossa scenografica dal valore simbolico (e mediatico)

Il gesto di “vandalizzare” l’auto non è solo provocatorio, ma fortemente simbolico. La Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder, attualmente rosa, era in origine turchese e apparteneva a Mauro Icardi, ex marito di Wanda.

L’auto era già balzata agli onori della cronaca qualche mese fa, quando la Nara si era presentata proprio con quel bolide a un’udienza per il divorzio.

Secondo alcune fonti, la riverniciatura della supercar avrebbe rappresentato un modo per voltare pagina e cancellare simbolicamente il passato con Icardi. Ora, con la scritta “Tóxica” impressa sulla carrozzeria, sembra voler sottolineare ancora una volta il legame tra vita privata, provocazione e carriera artistica.

Infatti, il video è in realtà una trovata pubblicitaria che anticipa il brano Tóxica realizzato in collaborazione con il produttore Negro Dub e con Maxi “El Brother”, manager del rapper L-Gante, ex compagno della showgirl argentina.

Provocazione contro Icardi e strategia virale

Non è la prima volta che Wanda Nara utilizza la comunicazione visiva e la spettacolarizzazione della sua immagine per generare attenzione mediatica.

Tuttavia, questa nuova trovata solleva un dubbio tra i fan e gli osservatori del gossip: si tratta di una semplice campagna di marketing o di un ennesimo messaggio indiretto all’ex marito?

Non ci resta che attendere un’eventuale risposta di Icardi per scoprire come proseguirà la vicenda.