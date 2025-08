Angela e Paolo di Uomini e Donne si sono sposati a Firenze: il discorso della sposa in lacrime emoziona tutti.

Un lieto fine degno delle favole per una delle coppie più amate di Uomini e Donne: Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati dopo sette anni di relazione. La loro storia, nata nel celebre dating show di Maria De Filippi nel 2018, ha conquistato il pubblico fin dal primo momento, e oggi si corona con un matrimonio romantico celebrato a Firenze, nei suggestivi giardini di Villa Corsini a Mezzomonte. Ma scopriamo i momenti più emozionanti delle nozze.

Il toccante discorso di Angela: “Tu hai amato la vera me”

Durante la cerimonia, i discorsi degli sposi hanno rappresentato il culmine dell’emozione.

L’ex tronista e la sua scelta hanno emozionato gli invitati con discorsi profondi e commossi. In particolare, Angela ha toccato il cuore di tutti con parole cariche di gratitudine e amore: “Prima di conoscerti non avevo più voglia di fare tante cose, tu sei stato la mia luce“.

Paolo ha definito Angela “il regalo più grande della vita“, augurandosi un futuro insieme in cui anche i loro figli possano ereditare il suo spirito. Ma è stata Angela, tra le lacrime, a commuovere tutti ricordando le difficoltà superate grazie all’amore di Paolo: “Con te non ho dovuto fingere, mi hai donato la leggerezza che cercavo“.

Parole che hanno riportato alla luce anche il suo passato doloroso, fatto di una relazione tossica, come aveva rivelato a Verissimo.

Ex protagonisti di Uomini e Donne presenti alle nozze

Il matrimonio non è passato inosservato nemmeno nel mondo dei fan di Uomini e Donne. Tra gli invitati, infatti, c’erano anche altri volti noti del programma, come Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, Martina Grado e Giacomo Czerny, amici intimi della coppia. Una celebrazione che ha riunito non solo le famiglie, ma anche la “famiglia televisiva” che ha visto nascere il loro amore.

Angela e Paolo, con questo passo, dimostrano che da Uomini e Donne può davvero nascere qualcosa di autentico e duraturo.