Wanda Nara, come Ilary Blasi, presto arriverà su Netflix con una docu-serie sulla sua vita. Il cachet è impressionante.

Netflix continua a puntare sulle storie personali di donne celebri e controverse, e dopo il successo di “Unica” con Ilary Blasi, è il turno di Wanda Nara. L’annuncio arriva direttamente dal suo agente italiano, Andrea Di Carlo, che ha ufficializzato sui social la collaborazione tra l’imprenditrice argentina e la piattaforma di streaming. Ma scopriamo tutti i dettagli e il cachet da capogiro.

La vita di Wanda Nara diventa una docu-serie Netflix

Le riprese della docu-serie inizieranno nel mese di maggio, ma il titolo e la data ufficiale di uscita non sono ancora stati rivelati.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni, la prima stagione sarà composta da sei episodi, con un compenso da capogiro: 500.000 euro, più un bonus del 5% in caso di una seconda stagione.

Qui il post con cui l’agente di Wanda Nara ha annunciato la collaborazione con il colosso streaming.

Secondo quanto anticipato dalla giornalista Marina Calabró nel programma argentino Lape Club Social, la serie sarà un mix tra docu-reality e drammatizzazione. Wanda Nara interpreterà se stessa, ma alcune scene verranno ricostruite in modo cinematografico per rappresentare eventi non filmabili o già trascorsi.

La narrazione si concentrerà sui momenti più significativi della sua vita privata e professionale, evitando però, almeno per ora, di mostrare l’ex marito Mauro Icardi e le figlie Isabela e Francesca, data la delicata separazione in corso.

Netflix e Wanda Nara: una collaborazione che si rafforza

Per Netflix non si tratta del primo progetto con Wanda Nara. L’argentina ha già condotto con successo il reality Love Is Blind: Argentina e sarà alla guida anche della seconda stagione. Inoltre, la vedremo prossimamente anche nella nuova edizione di MasterChef Argentina.

Ma con questa nuova docu-serie, Netflix conferma il proprio interesse nel raccontare le vite di personaggi amati e discussi, offrendo contenuti che mescolano emozione, gossip e intrattenimento. E con Wanda Nara, il successo sembra assicurato.