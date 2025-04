Il noto attore americano Haley Joel Osment arrestato in California: ubriaco e trovato con sostanze sospette in un resort sciistico.

Haley Joel Osment, celebre per il suo ruolo da bambino prodigio nel film cult Il sesto senso, è stato arrestato il 17 aprile 2025 a Mammoth Lakes, in California. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’attore 37enne si trovava in evidente stato di ebbrezza in un resort sciistico quando è stato fermato dalla polizia. Ma questa non è stata l’unica motivazione che ha spinto la polizia a procedere con l’arresto. Scopriamo che cosa è successo.

Haley Joel Osment: ubriaco e con sostanze sospette

Oltre all’ubriachezza in luogo pubblico, Osment è stato trovato in possesso di una sostanza non identificata, che si sospetta possa essere cocaina. I campioni sono stati inviati in laboratorio per ulteriori analisi.

Nonostante l’arresto, Haley Joel Osment ha sorpreso tutti mostrando un grande sorriso nella sua foto segnaletica, pubblicata anche dal New York Post in un post pubblicato su X.

Haley Joel Osment hurls Jewish slurs at cops, almost loses pants in arrest video https://t.co/Z2D7XVSs7i pic.twitter.com/hZEaJn93Tt — New York Post (@nypost) April 18, 2025

L’attore è stato rilasciato poco dopo, ma ora spetta al procuratore distrettuale della contea di Mono decidere se procedere legalmente. Secondo fonti vicine all’attore, Osment starebbe attraversando un periodo molto difficile: avrebbe perso la sua casa nell’incendio di Altadena e starebbe lottando con la compagnia assicurativa che ha respinto la sua richiesta di risarcimento.

I precedenti con la giustizia di Haley Joel Osment

Questa, però, non è la prima volta che Haley Joel Osment finisce sotto i riflettori per motivi giudiziari. Infatti, già nel 2018 fu coinvolto in una lite all’aeroporto di Las Vegas, mentre nel 2006, a soli 18 anni, fu accusato di guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana dopo un incidente stradale.

L’attore si dichiarò colpevole e fu condannato a tre anni di libertà vigilata.

Haley Joel Osment è diventato un volto noto del cinema a soli undici anni, grazie all’interpretazione del piccolo Cole Sear ne Il sesto senso, che gli valse una nomination all’Oscar. Da allora ha preso parte a pellicole importanti come A.I. – Intelligenza artificiale di Steven Spielberg e serie tv come Il metodo Kominsky. Più di recente, ha recitato in Blink Twice, ma la sua carriera sembra oggi oscurata dalle turbolente vicende personali.