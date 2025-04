Tony Effe fatica a vendere biglietti per il live al Circo Massimo del 6 luglio. Cosa sta succedendo? I numeri sono sorprendenti.

Sembrava dovesse essere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2025, e invece il concerto di Tony Effe al Circo Massimo del prossimo 6 luglio rischia di trasformarsi in un clamoroso flop.

Proprio nei giorni scorsi il rapper è stato al Circo Massimo in compagnia di Francesco Totti per una corsetta tra amici

Nonostante il successo travolgente degli ultimi mesi, il rapper romano sembra non riuscire a riempire l’iconica location della Capitale. Ma quanti sono i biglietti invenduti? Scopriamo tutti i dettagli.

Tony Effe fatica a vendere i biglietti del concerto

Il nome di Tony Effe è stato sulla bocca di tutti negli ultimi mesi: dal debutto sul palco di Sanremo con “Damme ‘na mano” alla hit estiva “Sesso e Samba“, certificata Quadruplo Disco di Platino con oltre 250 milioni di streaming. Eppure, il live romano sta incontrando ostacoli inaspettati.

Sui social, soprattutto su X (ex Twitter), in molti hanno fatto notare che sul sito TicketOne sono ancora disponibili moltissime opzioni per l’acquisto dei biglietti, con la mappa interattiva praticamente intatta.

"no, ma alla fine a Tony&ff& non gli ha fatto troppo male questo Sanremo"

(prevendite Circo Massimo…) pic.twitter.com/p93razzgxX — alfonsoparty (@Alfons0Party) April 16, 2025

Una situazione insolita per un artista reduce da numerosi successi, come i 37 Dischi di Platino, gli 11 Dischi d’Oro e il suo album “ICON”, il più venduto del 2024 secondo la classifica FIMI/GfK.

Molti si chiedono se il problema sia la location troppo ambiziosa, soprattutto considerando che i due precedenti concerti dell’Icon Tour (Palazzo dello Sport e Unipol Forum) sono andati sold out, ma in spazi più contenuti.

Il Circo Massimo: troppo grande per Tony Effe

L’ipotesi più discussa è che il Circo Massimo, con la sua enorme capienza, sia stato scelto con troppa leggerezza. Altri parlano di una comunicazione insufficiente o di una saturazione del mercato live estivo.

Non manca chi ipotizza un possibile cambio di venue o una forte spinta promozionale nelle prossime settimane.

Quel che è certo è che Tony Effe non è nuovo ai colpi di scena. Riuscirà anche stavolta a ribaltare le previsioni e trasformare il flop in trionfo? Lo scopriremo nei prossimi mesi.